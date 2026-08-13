ME w siatkówce plażowej. Polskie pary już poza turniejem

Brak awansu w turnieju mężczyzn

Dwa męskie biało-czerwone duety zdołały awansować do barażu o 1/8 finału mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Michał Bryl i Bartosz Łosiak, którzy wcześniej wygrali ze Szwajcarami Leo Dillierem i Lukiem Fluckigerem, przegrali mecz o pierwsze miejsce w grupie G. Włosi Samuele Cottafava i Gianluca Dal Corso zwyciężyli 2:0 (21:17, 21:18).

W 1/8 finału Bryl i Łosiak zmierzyli się z Niemcami Jonasem Sagstetterem i Svenem Winterem. Wcześniej niemiecka para wyeliminowała Piotra Kantora i Filipa Lejawę w grupie H, wygrywając 2:0 (21:19, 21:19). Podobny los spotkał Bryla i Łosiaka, którzy również ulegli 0:2 (18:21, 14:21).

Kto jeszcze pożegnał się z mistrzostwami?

Aleksander Czachorowski i Jakub Krzemiński z grupy C przegrali w środę z Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem. W czwartek pokonali jednak Czechów Tadeasa Trousila i Davida Schweinera 2:1 (21:23, 21:19, 16:14), awansując do baraży. W potyczce o 1/8 finału ulegli Austriakom Philippowi Wallerowi i Moritzowi Pristauz-Telsniggowi 0:2 (17:21, 17:21).

W fazie grupowej odpadli także Igor Ciemachowski i Kacper Taudul z grupy F, po przegranej 0:2 (15:21, 16:21) z Norwegami Mathiasem Berntsenem i Hendrikiem Molem. Wicemistrzowie świata do lat 21 Szymon Beta i Artem Besarab ponieśli drugą porażkę w grupie E z Czechami Jakubem Sepką i Jirim Sedlakiem 0:2 (24:26, 12:21), żegnając się z turniejem.

Porażki polskich par kobiecych

Z pięciu polskich par siatkarek zaledwie jedna awansowała do barażu o 1/8 finału. Urszula Łunio i Maja Kruczek z bilansem jednego zwycięstwa i jednej porażki zapewniły sobie grę w fazie pucharowej. W czwartek zmierzyły się z Litwinkami Moniką Paulikiene i Aine Raupelyte.

Początkowo Polki toczyły wyrównaną walkę, a nawet prowadziły w pierwszym secie, ale ostatecznie uległy 0:2 (15:21, 11:21). Już pierwszego dnia z rywalizacją pożegnały się cztery pozostałe duety po dwóch porażkach: Julia Jaroszczak i Patrycja Jundziłł, Julia Kielak i Zuzanna Kudlik, Zuzanna Michalska i Natalia Okła oraz Katarzyna Kropidłowska i Marta Łodej. Finały turnieju zaplanowano na niedzielę.