Xavier Wiśniewski wyjawił prawdę o rodzicach. "Nadal są małżeństwem"

Powrót Mandaryny do Michała Wiśniewskiego śmiało można uznać za jedno z największych wydarzeń medialnych tego roku. Niegdyś najsłynniejsza para w Polsce postanowiła dać sobie drugą szansę po ponad dwóch dekadach od rozstania. Lider Ich Troje poinformował o tym fakcie za pośrednictwem Instagrama, odpowiadając w ten sposób na insynuacje swojej piątej żony Poli, z którą się rozwodzi, iż zdradził ją właśnie z byłą małżonką.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział.

Powrót Wiśniewskiego do Mandaryny

Równie zaskoczone zejściem się Wiśniewskiego i Mandaryny były ich dzieci: Xavier i Fabienne. Syn pary wyznał w rozmowie z Eską, iż sami z siostrą wydedukowali, że ich rodzice ponownie tworzą związek. Nie było żadnego oficjalnego ogłaszania, ani tym bardziej pytania o zgodę.

Nie było wielkiego obwieszczania. Faktycznie, jak zaczęli się częściej widywać w czerwcu, to sami to [z Fabienne] wydedukowaliśmy i zapytaliśmy ich wprost - powiedział w rozmowie z ESKA.pl.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Xavier Wiśniewski o ślubie rodziców

W kolejnym wywiadzie, udzielonym serwisowi Party, Xavier wypowiedział się na temat ich ślubu. Zdaniem 24-latka kolejna ceremonia nie jest im potrzebna. Przed Bogiem cały czas pozostają małżeństwem.

Myślę, że im to nie jest chyba potrzebne, oni też nie czują tej potrzeby, natomiast to też co wiem, to według Kościoła oni są nadal razem, więc jakby nadal są małżeństwem - skwitował.

Wiśniewski wciąż jest mężem Mandaryny

To prawda. Biskup Antoni Długosz w rozmowie z "Super Expressem" zaznaczył, że według prawa kanonicznego Mandaryna i Michał Wiśniewski wciąż są małżeństwem. Ich ślub kościelny z 2003 roku jest ważny, nawet jeśli po drodze lider Ich Troje zawarł inne małżeństwa.

Jeśli sąd kościelny nie stwierdził nieważności pierwszego ślubu, małżonkowie w świetle prawa kanonicznego nadal są mężem i żoną – wytłumaczył bp Długosz.

Co jednak ciekawe - Wiśniewski ślubował przed Bogiem także Dominice Tajner, ale już w obrządku protestanckim.

Zarówno Michał jak i ja wzięliśmy wcześniej śluby kościelne i nie doszło do ich unieważnienia. Michałowi zależało na przysiędze przed Bogiem i stąd była decyzja o ślubie protestanckim - wyjaśniła w rozmowie z SE Dominika.