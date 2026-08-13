Polska przegrywa z Włochami. Zdecydowane zwycięstwo rywalek w Memoriale

Wynik spotkania i składy

Mecz Polska – Włochy zakończył się wynikiem 0:3 (16:25, 21:25, 20:25). Zespoły zaprezentowały różne oblicza na boisku, a Włoszki udowodniły swoją dominację na każdym etapie rywalizacji. Przed rozpoczęciem meczu odbyła się ceremonia pożegnania Agnieszki Korneluk i Moniki Gałkowskiej, które w 2026 roku zakończyły kariery sportowe.

W składzie Polski znalazły się m.in.: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak i Aleksandra Szczygłowska (libero). Włoszki wystawiły mocny zespół z Alessią Orro, Paolą Egonu i Eleonorą Fersino (libero). Spotkanie było dla obu reprezentacji ostatnim testem przed mistrzostwami Europy, startującymi 21 sierpnia.

Problemy kadrowe i przebieg meczu

Obaj trenerzy zmagali się z problemami zdrowotnymi w swoich kadrach. Julio Velasco, szkoleniowiec Italii, stracił Loveth Omoruyi, która po zerwaniu więzadła krzyżowego opuściła boisko na noszach w meczu z Ukrainą. Z kolei Stefano Lavarini nie mógł skorzystać z usług Moniki Lampkowskiej, powracającej do zdrowia po kontuzji.

W pierwszym secie Polki zaczęły obiecująco, prowadząc 7:5. Później jednak Włoszki przejęły kontrolę, a zagrywki Alessii Orro i Ekateriny Antropovej dały im bezpieczne prowadzenie. Mimo ambitnej walki i zniwelowania strat w drugiej partii przez biało-czerwone, Włoszki popisały się skutecznym finiszem, zdobywając sześć punktów z rzędu i kończąc seta wynikiem 25:21.