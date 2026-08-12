Roxie Węgiel poznała Cristiano Ronaldo. Tak wspomina spotkanie z piłkarzem. "Bałam się"

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez wzięli ślub! Aż trudno w to uwierzyć, ale zakochani tworzą jedną z najpopularniejszych par na świecie od dekady. Piłkarz poznał swoją małżonkę w 2016 roku w Madrycie, gdy pracowała w jednym z popularnych domów mody. Ronaldo był wówczas po rozstaniu z Iriną Shayk, gotowy na nowy związek. Oboje twierdzą, że była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez - ślub

Od chwili, gdy w zeszłym roku w mediach pojawiła się informacja o zaręczynach pary, ich fani na całym świecie z niecierpliwością wyczekiwali wieści o ślubie. Cristiano i Georgina, wspólnie wychowujący razem pięcioro dzieci, poinformowali o ważnej dla nich chwili za pośrednictwem mediów społecznościowych. Piłkarz i modelka zamieścili na Instagramie zdjęcie dłoni, na których lśnią złote obrączki.

Roxie Węgiel poznała Cristiano Ronaldo

Mało kto pamięta, że jedną z osób, które miały okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo i jego ukochaną na żywo, była Roxie Węgiel. Piosenkarka bawiła się z zakochanymi na jednej imprezie. Wykorzystała nawet moment, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z jednym z najpopularniejszych sportowców na świecie!

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Roxie Węgiel o spotkaniu z Ronaldo

Roxie poznała Cristiano Ronaldo w 2019 roku, podczas odbywającej się w Sewilli gali MTV European Music Awards. Wokalistka wygrała wówczas statuetkę dla najlepszego polskiego wykonawcy. 14-latka brylowała na czerwonym dywanie u boku największych światowych sław, tj. Dua Lipa czy właśnie Cristiano Ronaldo, który na wydarzeniu pojawił się z przyszłą żoną.

Bardzo się stresowałam, podchodząc do Cristiano po zdjęcie. Serio. Zapytałam po prostu, czy mogę, nie mówiłam, że jestem piosenkarką, nic. Bałam się, że odmówi, ale był bardzo miły. Tak samo Dua Lipa. Stresowałam się, bo to są ikony, gwiazdy światowego formatu, więc myślę, że każdy by się stresował. Sama robię karierę, wiem, jak to jest, ale nie każdy ma takie podejście jak ja. Każdy ma inne zasady. Nie wiedziałam, czego się spodziewać - wyznała Roxie w rozmowie z Eska.pl.