Jakub Majerski na siódmym miejscu w finale ME. Ozdobą dnia nowy rekord świata w Paryżu

Jakub Majerski w finale 100 m stylem motylkowym

Jakub Majerski jako jedyny z reprezentantów Polski wystąpił w czwartkowym finale pływackich mistrzostw Europy w Paryżu na 100 metrów stylem motylkowym. Polak ukończył rywalizację na siódmej pozycji, uzyskując czas 51,78 s. Złoty medal wywalczył Węgier Kristof Milak, który z czasem 49,48 s ustanowił nowy rekord Europy.

Na drugim miejscu podium stanął reprezentant gospodarzy, Francuz Maxime Grousset, z wynikiem 49,70 s. Brązowy medal zdobył Szwajcar Noe Ponti, który pokonał ten dystans w czasie 49,93 s. Oprócz Majerskiego, w czwartek w półfinałach startowało troje innych Polaków, jednak nie zdołali oni wywalczyć awansu do wyścigów finałowych.

Włoszka Sara Curtis bije rekord świata w Paryżu

Największym wydarzeniem czwartkowego wieczoru w Paryżu był finał na 50 metrów stylem grzbietowym kobiet. Niespełna 20-letnia Włoszka Sara Curtis ustanowiła nowy rekord świata, osiągając czas 26,56 s. Był to jej drugi rekord globu podczas tych zawodów, po tym jak dzień wcześniej w półfinale uzyskała 26,63 s.

Srebrny medal zdobyła Francuzka Mary-Ambre Moluh z czasem 27,06 s, a brąz przypadł Brytyjce Lauren Cox, która popłynęła 27,15 s. Pływacka część mistrzostw Europy potrwa do niedzieli. Do tej pory jedyny medal dla Polski na tych mistrzostwach wywalczyła Justina Kozan, która w środę zdobyła brąz na 400 metrów stylem zmiennym.