Roksana Węgiel zaprezentowała nowy album. Na premierze wyglądała jak rockowa panna młoda

Roksana Węgiel świętuje sukcesy. Od wygranej w The Voice Kids na szczyt

Obecnie 21-letnia Roksana Węgiel zalicza się do grona najbardziej rozpoznawalnych artystek polskiej sceny muzycznej. Kariera wokalistki nabrała zawrotnego tempa, gdy jako zaledwie trzynastoletnia dziewczyna triumfowała w muzycznym formacie „The Voice Kids”. Od tego momentu nastolatka błyskawicznie podbiła listy przebojów, stając się stałą bywalczynią okładek portali i nieprzerwanie kształtując swój wizerunek oraz muzyczny warsztat.

Choć wokalistka ma dopiero dwadzieścia jeden lat, jej dorobkiem artystycznym można by obdarować znacznie starszych kolegów z branży. Do tej pory na rynek trafiły dwa jej albumy studyjne, a w 2018 roku wywalczyła historyczne zwycięstwo podczas szesnastej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Obecnie artystka nieustannie koncertuje, często dzieląc scenę z największymi gwiazdami polskiego show-biznesu.

Minione dwadzieścia cztery miesiące okazały się dla Roksany Węgiel okresem niezwykłej intensywności i spektakularnych osiągnięć. Wokalistka spróbowała swoich sił na parkiecie programu „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, zawarła bardzo opłacalne umowy z reklamodawcami i wydała kolejną płytę. Co więcej, w tym samym czasie młoda piosenkarka zdążyła również wziąć ślub.

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Roksana Węgiel promuje album Błękit w obecności gwiazd

Długo oczekiwany, najnowszy projekt artystki nosi tytuł „Błękit” i oficjalnie trafił na półki sklepowe 19 czerwca po dwóch latach intensywnych prac. Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdążyła już zaprezentować słuchaczom pierwsze utwory z tego wydawnictwa. Sam tytułowy singiel błyskawicznie podbił serca fanów, a jego teledysk zanotował imponujące ponad dziesięć milionów wyświetleń. Podczas wywiadu dla Radia Eska Roksana Węgiel przyznała, że celowo odrzuciła pośpiech, pozwalając muzyce naturalnie dojrzeć. Według jej słów, brak presji czasu zaowocował najbardziej przemyślanym krążkiem w jej dotychczasowej karierze.

Zaledwie dobę przed trafieniem albumu do ogólnopolskiej sprzedaży, odbył się ekskluzywny event premierowy połączony z kameralnym koncertem. Roksana Węgiel zaprosiła do wspólnego świętowania bliskich współpracowników oraz przedstawicieli show-biznesu. Zgodnie z motywem przewodnim, wszyscy zgromadzeni goście zaprezentowali się w kreacjach o błękitnych odcieniach. Wśród zaproszonych osobistości znaleźli się między innymi Mery Spolsky, Ralf Kaminski, Qczaj, Jacek Jelonek, a także Karolina Pisarek-Salla w towarzystwie Rogera Salli.

Główna bohaterka wieczoru postanowiła jednak przełamać kolorystyczną konwencję, prezentując się w zjawiskowej, białej sukni wysadzanej odbijającymi światło kryształami. Wycięty gorset oraz rozszerzający się ku dołowi materiał nieodparcie nasuwały skojarzenia ze strojem panny młodej. Wokalistka nie zrezygnowała ze swoich znaków szczególnych, mocno eksponując dekolt oraz odsłaniając zgrabne nogi. Całość wyrazistej stylizacji nadała jej wygląd niepokornej, zbuntowanej oblubienicy.

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