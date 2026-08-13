Ostrzelanie samochodu w Białymstoku. 42-latek użył wiatrówki

Uszkodzenia samochodu na osiedlu Nowe Miasto

O incydencie policję poinformował właściciel samochodu zaparkowanego na jednym z parkingów w Białymstoku. Mężczyzna dostrzegł, że tylna szyba w jego aucie została wybita, a na karoserii pojawiły się wgniecenia oraz zarysowania. Straty wyceniono na 2000 zł, jednak właściciel nie był w stanie podać precyzyjnego czasu zdarzenia, gdyż pojazd stał w tym miejscu od kilku dni.

Ostrzelana klatka schodowa w Białymstoku

Śledczy z czwartego komisariatu podczas oględzin miejsca zdarzenia ustalili, że zniszczenia nie ograniczyły się tylko do zaparkowanego pojazdu. Uszkodzone zostały także szyby w klatce schodowej, na których widoczne były liczne wykruszenia i odpryski. Wartość tych strat wyniosła niemal 1200 zł. Funkcjonariusze ustalili dane sprawcy, chociaż w rejonie zdarzenia nie było zainstalowanych kamer monitoringu.

Zatrzymanie 42-latka i zabezpieczenie broni

Policjanci zatrzymali podejrzanego w jego miejscu zamieszkania, gdzie podczas przeszukania lokalu mundurowi odnaleźli śrut oraz trzy wiatrówki. Z jednej z tych broni 42-letni mężczyzna strzelał na osiedlu. Białostoczanin przyznał się do zarzucanych mu czynów i usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Źródło: Policja.pl