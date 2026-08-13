Janja Lesar o związku z Kasią Zillmann. Tego dowiedziała się o niej w Azji!

Związek Janji Lesar z młodszą od niej o 18 lat Katarzyną Zillmann od początku budzi sporo emocji. Tancerka i wioślarka poznały się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", tworząc pierwszą w historii formatu kobiecą parę jednopłciową. Co bardziej spostrzegawczy widzowie szybko zauważyli, że między kobietami może być coś więcej niż przyjaźń.

Związek Lesar i Zillmann

Zarówno Janja, jak i Kasia były w związkach, dołączając do obsady programu. Lesar z Krzysztofem Hulbojem, a Zillmann z Julią Walczak, którą nazywała wówczas swoim największym wsparciem. Na oficjalne potwierdzenie ich relacji musieliśmy zaczekać aż do zakończenia programu. Zdjęcia z after-party w mgnieniu oka obiegły sieć, wywołując sporą sensację. Mimo że początki nie były najłatwiejsze, dziś Kasia i Janja są bardzo szczęśliwe. Niebawem zobaczymy je ponownie na ekranie - w programie "Azja Express".

Lesar o zmianach w "TzG". Tak mówi o związku z Zillmann!

Janja czule o Kasi Zillmann. Tym ją zaskoczyła w Azji!

Janja Lesar zdementowała plotki, jakoby naraziła się Edwardowi Miszczakowi, przyjmując zaproszenie do "Azji...". Wyjazd okazał się sporym testem dla jej relacji z młodszą partnerką. Zapytana, czego dowiedziały się o sobie, przebywając w survivalowych warunkach, Lesar w rozmowie z serwisem ESKA.pl wyjawiła:

O Kasi dowiedziałam się, że ona jest dużo bardziej sprawcza. Nie sprawna, tylko sprawcza! Że ona naprawdę potrafi wszystko załatwić, zrobić. Jest spokojna, sfokusowana. A o sobie dowiedziałam się, że ten spokój, który mam, czasami wcale nie działa.

Tancerka podkreśliła, że wspólnie z Zillmann cały czas się docierają. Mieszkają ze sobą i budują wspólną przyszłość.

My się cały czas docieramy, ale jest bardzo dobrze, wiesz? Bardzo fajnie nam idzie. Budujemy wspólne życie, razem mieszkamy. Mamy wspólne projekty, oddzielne projekty, więc jest bardzo fajnie - podsumowała.