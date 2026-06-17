To dlatego Roxie i Kevin wzięli wcześniej ślub cywilny. W tle rodzinna tragedia. Napisała o tym piosenkę

Już 19 czerwca Roxie Węgiel zaprezentuje swój nowy, trzeci w karierze album "Błękit". Na płycie, poza doskonale znanymi słuchaczom singlami "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz "Chciałam ciebie więcej", znajdą się wcześniej niewydane utwory. Jedną z najbardziej emocjonalnych pozycji na płycie jest ballada "Nie ma nas", którą piosenkarka stworzyła z Pawbeatsem, po raz kolejny udowadniając, że jest między nimi muzyczna chemia.

Roxie Węgiel napisała piosenkę o śmierci

Na kilka dni przed oficjalną premierą "Błękitu" Roxie odwiedziła studio ESKA.pl, by opowiedzieć o nowym materiale. W rozmowie z Maksem Kluziewiczem artystka zdradziła, jaka historia kryje się za wspomnianą balladą "Nie ma nas". Do stworzenia przejmującego utworu 21-latkę zainspirowała historia dziadków jej męża.

Ta piosenka powstała na jednym z campów. Pawbeats zaprosił nas do takiego domku w górach. To było może trzy lata temu. Praktycznie nic wtedy nie powstało. Zrobił się z tego taki bardziej towarzyski wyjazd. Stwierdziliśmy, że nagramy jakiś filmik na Instagrama. Zaczęłam sobie nucić melodię i powstał refren nowej piosenki. Zaczęliśmy pisać tekst, przeleżał dwa lata. Pewnego, randomowego dnia zaczęłam scrollować swojego feeda, co mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik. Znalazłam ten filmik, a że akurat to był taki dzień, kiedy miałam z tyłu głowy, że chcę zamknąć płytę, napisałam do Marcina, żebyśmy skończyli tę piosenkę. Coś tam napisaliśmy, później jakoś długo do niej nie wracaliśmy, aż wydarzyły się przykre okoliczności. Kevin na przestrzeni dwóch miesięcy stracił swoich dziadków. Miałam w głowie przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, właśnie tę piosenkę. Stwierdziliśmy, że dokończymy ten tekst z takiej perspektywy osoby, która obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby. Najpierw odeszła babcia Kevina, później dziadek. Przez ten miesiąc dziadek żył sam. On tak naprawdę umierał z tęsknoty. To, co zaobserwowałam, zainspirowało mnie do napisania tej piosenki. Z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, a z drugiej - każdy się tego trochę obawia. Ta piosenka jest po prostu o przemijaniu - wyznała Roxie.

Wywiad Roksana Wegiel

To dlatego wzięli ślub wiosną! Roxie podała powód

Wiosną 2024 roku Roksana i Kevin wzięli ślub cywilny. Do mediów przedostała się wówczas informacja, iż powodem, dlaczego pobrali się tak szybko, mając zaplanowany ślub kościelny na sierpień, były właśnie problemy zdrowotne babci Mgleja. Wokalistka wyjawiła prawdę w wywiadzie dla ESKA.pl.

Zaskoczyło mnie to [że media się dowiedziały - przyp. red.]. Teraz nie jest to tajemnicą, ale to był jeden z powodów. I tak wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a babcia bardzo chciała być na ślubie. Wtedy była już w złym stanie. Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub. Niewiele dni później odeszła. Dla Kevina było to ważne, dla mnie też, bo wiedziałam, jak bardzo chciała być na tym ślubie, więc doczekała się - powiedziała nam piosenkarka.

Utwór "Nie ma nas" ukaże się w całości 19 czerwca razem z premierą płyty "Błękit".