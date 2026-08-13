Podpalenie nastolatka w Jaworznie. Trzej młodzi mężczyźni z zarzutami usiłowania zabójstwa

Zdarzenie w rejonie ulicy Pawiej w Jaworznie

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem 7 sierpnia 2026 roku w rejonie ulicy Pawiej w Jaworznie. Podczas spotkania grupy nastolatków 17-letni chłopak został oblany najprawdopodobniej benzyną, a następnie podpalony. Młody mężczyzna zdołał o własnych siłach dotrzeć do swojego domu. Tam jego stanem zaniepokoiła się matka, która natychmiast wezwała na miejsce policję oraz służby ratunkowe.

Stan zdrowia 17-letniego poszkodowanego

17-latek został przewieziony do szpitala w celu udzielenia mu pomocy medycznej. Okazało się, że w wyniku podpalenia doznał on poparzeń, które obejmują blisko połowę powierzchni całego ciała. Obecnie chłopak przebywa w śpiączce farmakologicznej pod opieką personelu szpitalnego. Z uwagi na obecny stan zdrowia przesłuchanie pokrzywdzonego przez śledczych nie jest na ten moment możliwe.

Zatrzymanie podejrzanych i zarzuty za usiłowanie zabójstwa

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze policji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli oni zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnienie zarzucanego im czynu grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Dalsze czynności w sprawie podpalenia w dzielnicy Galmany

Prowadzone przez policjantów postępowanie ma charakter rozwojowy. Śledczy ustalają obecnie szczegółowe okoliczności zdarzenia, które miało miejsce w jaworznickiej dzielnicy Galmany. Kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy będzie miało przesłuchanie 17-latka, gdy tylko pozwoli na to jego stan zdrowia. Wszystkie działania odbywają się pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl