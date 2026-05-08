Roxie Węgiel oficjalnie zapowiada trzecią płytę. Okładka zdradza kierunek, w jakim poszła

Roxie Węgiel odsłania kolejne muzyczne karty i zaprasza fanów, by wspólnie z nią wkroczyli w erę "Błękitu". Po serii eksperymentalnych utworów, nagrywanych po angielsku, Roksana postanowiła powrócić do korzeni i dać słuchaczom to, czego od niej oczekują. Mowa o piosenkach, w których - zamiast na przekombinowaną produkcję i nawiązania do światowych trendów - stawia się przede wszystkim na silny wokal. Pierwszy singiel z albumu, "Błękit", okazał się strzałem w dziesiątkę. Utwór zapewnił Roksanie aż trzy nominacje do prestiżowych nagród radiowych On Air Music Awards.

Muzyczna metamorfoza Roxie Węgiel

Kolejne single - "Codzienność (Pamiętaj nas)" i "Na szeroką wodę" - hymn tegorocznej odsłony akcji ESKA Odwołuje Zimę - tylko utwierdziły słuchaczy w przekonaniu, że na ten krążek warto czekać. Wszystko stało się jasne 8 maja, w dniu wydania przez Roxie kolejnego utworu promującego album, "Chciałam ciebie więcej", będącego efektem jej współpracy z raperem Whitem 2115. Na stronie internetowej artystki roxiestore.com wystartował oficjalny pre-order płyty "Błękit", której premierę - jak podawaliśmy - zaplanowano na 19 czerwca.

Roxie Węgiel - nowa płyta

Wydawnictwo zapowiadane jest jako najbardziej dojrzały projekt w karierze Roxie. Artystka stawia na szczerość i autentyczność, poruszając w tekstach tematykę relacji - nie tylko miłosnych, ale także międzyludzkich i duchowych. W końcu tytułowy kawałek powstał z myślą o Bogu!

Pod względem muzycznym "Błękit" to powrót do żywych brzmień i melodyjności, które od lat stanowią znak rozpoznawczy Roxie. Album eksponuje także szeroką skalę jej możliwości wokalnych - od delikatnego, aksamitnego tonu po mocne, pełne emocji partie w szerokich balladach. Jeśli chodzi natomiast o kwestie wizualne, to na okładce widzimy fotografię wykonaną na Fuerteventurze. Tam też powstał klip do tytułowego utworu, w którym wystąpił mąż piosenkarki, Kevin.