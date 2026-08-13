Tak uhonorują Rodowicz w Opolu! Prezydent zabrał głos. Niewielu dostąpiło tego zaszczytu za życia

Maryla Rodowicz jest obecna na polskiej scenie muzycznej od ponad 50 lat. Artystka nie odcina kuponów, tylko cały czas pozostaje aktywna zawodowo. W niedawnej rozmowie z serwisem Eska.pl przyznała, że ma w planach wydanie nowej płyty.

Myślę o tym już od dawna. Powstawanie nowych piosenek to jest proces, no bo spotkania z producentami, z autorami. To trochę trwa. Teraz miałam na głowie te dwie premiery - "Niech żyje bal" i "MTV Unplugged" - wyjawiła w rozmowie z Eska.pl.

Nie jest też tajemnicą, że gwiazda przygotowuje film fabularny o swoim barwnym życiu.

To też trwa. Nie umiem niczego powiedzieć, bo mi nie wolno - wyznała przed kamerami, dodając, iż aktorka grająca Marylę musi być "ładna i ładnie śpiewać.

Rodowicz doceniona w Opolu

Teraz piosenkarka dostąpi wyjątkowego zaszczytu. W Opolu, czyli stolicy polskiej piosenki, w której co roku odbywa się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, odsłoni mural z własną podobizną. O przedsięwzięciu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował sam prezydent Opola - Arkadiusz Wiśniewski. Znamy już projekt!

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

Maryla Rodowicz doczekała się muralu w Opolu

Królowa polskiej sceny muzycznej po raz kolejny została doceniona przez władze Opola. Artystka jest już bowiem honorową obywatelką miasta, a teraz będzie mogła pochwalić się muralem ze swoją podobizną. O planach odsłonięcia malowidła ściennego z wizerunkiem piosenkarki poinformował sam prezydent stolicy polskiej piosenki i województwa opolskiego.

Maryla Rodowicz jest jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, od lat nierozerwalnie związaną z naszym festiwalem - przypomniał na Instagramie.

Lokalizacja muralu nie została wybrana przypadkowo. Dzieło pojawi się na osiedlu Chabrów, idealnie wpasowującym się w barwny wizerunek wokalistki.

Mural powstanie na ścianie budynku przy ul. Chabrów 153–159. To nie przypadkowa lokalizacja. Chabry są jednym z największych osiedli w Opolu. To wyjątkowa "kwiatowa" część miasta, która doskonale współgra z wizerunkiem Maryli. Jej sceniczne emploi od lat kojarzy się z kolorem, kwiatami i niezwykłą ekspresją.

Za projekt muralu odpowiada Ola Osadzińska, autorka okładki albumu studyjnego Rodowicz z 2017 roku, "Ach, świecie". Wykonaniem natomiast zajmie się opolska grupa artystyczna "Murki". Oficjalne odsłonięcie planowane jest w połowie września, a w wydarzeniu weźmie udział sama bohaterka.