Zatrzymanie na trasie Tuchomie-Lipnica. Policjantka po służbie pomogła 19-latce

Niebezpieczna sytuacja na trasie Tuchomie-Lipnica

Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2026 roku, gdy przebywająca na urlopie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni podróżowała z rodziną. Podczas jazdy jej uwagę zwróciło zachowanie pasażerki Audi A6, która kilkukrotnie otwierała drzwi pojazdu. W pewnym momencie, gdy samochód był w ruchu, młoda kobieta wyskoczyła na zewnątrz. Funkcjonariuszka bez wahania zatrzymała swój pojazd i otoczyła 19-latkę opieką. Policjantka ustaliła, że znany kobiecie mężczyzna groził jej pozbawieniem życia przy użyciu ostrego narzędzia.

Policjantka ruszyła za sprawcą i wezwała wsparcie

Mundurowa oceniła istniejące zagrożenie i poleciła poszkodowanej, aby wsiadła do jej prywatnego samochodu. Następnie skontaktowała się z numerem alarmowym i zaczęła jechać za oddalającym się sprawcą. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bytowie odebrał zgłoszenie i pozostawał na linii z policjantką, która na bieżąco przekazywała informacje o kierunku jazdy Audi A6. Dzięki tej współpracy oraz znajomości rejonu przez dyżurnego możliwe było sprawne zadysponowanie patroli w odpowiednie miejsce.

Zatrzymanie 23-latka i zarzuty prokuratorskie

Po około 20 minutach od zgłoszenia 23-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna posiadał czynny zakaz prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie policjanci znaleźli ukrytą marihuanę. Sprawca usłyszał już zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonej, kierowania gróźb karalnych, posiadania narkotyków oraz złamania sądowego zakazu.

Środki zapobiegawcze i kara dla sprawcy

Decyzją Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bytowie wobec 23-latka zastosowano dozór Policji. Mężczyzna otrzymał również zakaz zbliżania się do 19-letniej pokrzywdzonej oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwa zatrzymanemu mieszkańcowi grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Cała sytuacja pokazuje, że policjantem jest się także poza godzinami służby, a zdecydowana postawa funkcjonariuszki pozwoliła na szybkie zapewnienie bezpieczeństwa kobiecie i ujęcie sprawcy.

Źródło: Policja.pl