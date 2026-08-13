Narkotyki w Rogoźnie. Policjanci przejęli towar o wartości ponad 390 000 złotych

Zatrzymanie handlarza narkotyków w Rogoźnie

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusze z Obornik od dłuższego czasu pracowali nad sprawą handlu środkami odurzającymi. 6 sierpnia 2026 roku mundurowi zatrzymali 44-letniego mężczyznę w miejscowości Rogoźno, gdy poruszał się on wynajętym samochodem. Funkcjonariusze podejrzewali, że osoba ta może mieć związek z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji zabronionych. Cała operacja była prowadzona przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu.

Ponad 7 kilogramów marihuany i kokaina w wynajętym aucie

Podczas przeszukania samochodu, którym jechał 44-latek, policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 7 kg marihuany oraz 100 gramów kokainy. Szacunkowa wartość rynkowa wszystkich odnalezionych substancji wynosi ponad 390 000 zł. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za handel tak dużą ilością narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl