Zatrzymania w Olsztynie i Hiszpanii. Policyjni poszukiwacze namierzyli dwóch mężczyzn

Zatrzymanie 46-latka w Hiszpanii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania

Policjanci z olsztyńskiej jednostki ustalili, że 46-letni mężczyzna poszukiwany do odbycia kary aresztu opuścił Polskę i ukrył się za granicą. Jest on podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy, obrót narkotykami oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawę zaangażowano polskie przedstawicielstwo sieci ENFAST, co pozwoliło na ścisłą współpracę z hiszpańskimi funkcjonariuszami. Po wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania policjanci wytypowali miejsce pobytu poszukiwanego w jednym z mieszkań w Hiszpanii. Obecnie trwa procedura ekstradycji mężczyzny do kraju, gdzie zostanie on osadzony w areszcie.

Akcja w powiecie olsztyńskim i ujęcie skazanego 30-latka

W czwartek 13 sierpnia 2026 roku rano policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, przy wsparciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, przeprowadzili akcję na jednej z posesji w powiecie olsztyńskim. Podczas działań zatrzymany został 30-latek, który był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. Mężczyzna został skazany za kierowanie grupą przestępczą zajmującą się wyłudzaniem kredytów z instytucji finansowych. Skazany ma do odbycia łączną karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jego miejsce pobytu ustalono w wyniku działań operacyjnych.

Działania olsztyńskich funkcjonariuszy z wydziału poszukiwań

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pełni wiodącą rolę w regionie w zakresie odnajdywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci z tej jednostki od początku 2026 roku zatrzymali już 45 osób poszukiwanych za poważne przestępstwa. Do ich zadań należy namierzanie uciekinierów zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Oprócz ścigania przestępców funkcjonariusze zajmują się także poszukiwaniem osób zaginionych oraz czynnościami identyfikacyjnymi. Skuteczność ich pracy potwierdzają nagrania z interwencji, na których widać prowadzenie zatrzymanych osób.

Źródło: Policja.pl