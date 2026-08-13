Samolot z piłkarzami Lecha Poznań zawrócony. Mistrz Polski uwięziony w Norwegii

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-13 13:58

Niesamowity pech spotkał mistrzów Polski w drodze na Wyspy Owcze. Gracze Lecha Poznań lecieli na decydujący mecz Ligi Europy z zespołem KI Klaksvik, lecz utknęli w Norwegii. Gęsta mgła uniemożliwiła lądowanie, zmuszając pilotów do zmiany kursu. Rozegranie spotkania w terminie stanęło pod dużym znakiem zapytania.

Zasmucony bramkarz i piłkarze Lecha Poznań na boisku. O utrudnieniach w podróży drużyny przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Fotostyk / Super Express
  • Lech Poznań znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Zespół z Wielkopolski utknął w Norwegii w drodze na rewanżowe spotkanie eliminacji Ligi Europy.
  • Gęsta mgła nad archipelagiem całkowicie pokrzyżowała plany podróży. Kapitan maszyny musiał zawrócić i wylądować w norweskim Bergen.
  • Z powodu problemów logistycznych rozegranie meczu z farerskim KI Klaksvik stanęło pod znakiem zapytania, zwłaszcza że już wcześniejszy lot został odwołany.
  • Decyzje w sprawie nowego terminu meczu i ewentualnej szansy Lecha na awans zależą teraz od europejskiej centrali piłkarskiej.

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Miało być spokojnie i zgodnie z planem, a skończyło się ogromnym stresem. Problemy pojawiły się w środę, kiedy zaplanowany wylot anulowano ze względu na fatalną pogodę. Zespół musiał spędzić prawie trzy godziny na lotnisku, aż w końcu przełożono lot na czwartek rano. Po starcie wydawało się, że najgorsze już minęło. Niestety, gdy maszyna znalazła się w pobliżu celu, pilot ze względu na zerową widoczność postanowił przerwać lądowanie i zawrócić. Samolot z polską drużyną wylądował ostatecznie w Norwegii, w miejscowości Bergen.

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Lech Poznań w kontakcie z UEFA. Czeka na decyzje

Włodarze wielkopolskiego klubu przerwali w końcu milczenie i opublikowali oficjalny komunikat. Potwierdzili w nim, że sytuacja jest skomplikowana i uzależniona od warunków pogodowych.

Kibice na meczu Lech Poznań - Wisła Płock
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- Warunki atmosferyczne, które panują aktualnie na Wyspach Owczych, uniemożliwiły lądowanie naszego samolotu w Vágar. Zostaliśmy przekierowani do Bergen w Norwegii i tutaj będziemy czekać na decyzje odnośnie dalszej podróży. Pozostajemy w kontakcie z UEFĄ w sprawie dokładnej godziny oraz terminu rozegrania meczu -

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Stawką rywalizacji jest gra w kolejnej fazie eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym starciu Kolejorz zwyciężył na własnym stadionie 1:0. Obecnie wszyscy sympatycy futbolu w Polsce zastanawiają się, co wydarzy się dalej. Wszyscy czekają na ostateczne rozstrzygnięcia ze strony UEFA.

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