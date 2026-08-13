Taka fryzura to rzadkość! Joanna Liszowska pokazała się w burzy blond loków

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Bad Bunny wystąpił w Polsce. Gwiazdy zjechały na koncert
Pochodzący z Portoryko 32-letni raper i piosenkarz Bad Bunny od lat podbija międzynarodowy rynek muzyczny. Obecny rok jest dla artysty niezwykle pomyślny. Jego szósty album zatytułowany „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” zapewnił mu aż trzy statuetki Grammy, w tym nagrodę za album roku. Tydzień po tym sukcesie wziął udział w Super Bowl LX Halftime Show, co wywołało ogromne zainteresowanie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.
Aktualnie należy do grona najpopularniejszych twórców na globie. Więcej o fenomenie muzyka można przeczytać w felietonie Maksa Kluziewicza w nowym wydaniu „ESKA Story”.
W połowie lipca Bad Bunny odwiedził Warszawę w ramach swojej trasy koncertowej. Bilety na występ na PGE Narodowym rozeszły się błyskawicznie, przyciągając tysiące miłośników muzyki, a także znane osobistości polskiego show-biznesu i influencerów.
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Joanna Liszowska zaskoczyła nową fryzurą na imprezie
Wśród publiczności znalazła się 47-letnia Joanna Liszowska. Aktorka, która chętnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych, nie mogła przepuścić takiej okazji. Swoimi wrażeniami z koncertu podzieliła się z fanami dopiero po upływie miesiąca.
Ale to już było. Tylko cały czas czasu za mało... Ale chcę się podzielić wrażeniami. Lepiej późno niż później - prawda? - napisała aktorka.
W swojej relacji aktorka znana z serialu „Szpital św. Anny” zachwycała się wokalem portorykańskiego gwiazdora. Zwróciła także uwagę na niesamowitą energię publiczności, która doskonale bawiła się podczas występu.
Biodra chodzą same, a uśmiech...nie da się go zatrzymać - dodała na koniec Liszowska.
Internauci natychmiast zwrócili uwagę na nową, efektowną fryzurę gwiazdy. Liszowska zazwyczaj prezentuje się w jasnych lokach, jednak tym razem zdecydowała się na objętościowe uczesanie przypominające blond afro. Zmiana wyglądu spotkała się z entuzjazmem, a Małgorzata Tomaszewska nazwała aktorkę polską odpowiedniczką Beyonce.
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