Taka fryzura to rzadkość! Joanna Liszowska pokazała się w burzy blond loków

Bad Bunny wystąpił w Polsce. Gwiazdy zjechały na koncert

Pochodzący z Portoryko 32-letni raper i piosenkarz Bad Bunny od lat podbija międzynarodowy rynek muzyczny. Obecny rok jest dla artysty niezwykle pomyślny. Jego szósty album zatytułowany „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” zapewnił mu aż trzy statuetki Grammy, w tym nagrodę za album roku. Tydzień po tym sukcesie wziął udział w Super Bowl LX Halftime Show, co wywołało ogromne zainteresowanie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.

Aktualnie należy do grona najpopularniejszych twórców na globie. Więcej o fenomenie muzyka można przeczytać w felietonie Maksa Kluziewicza w nowym wydaniu „ESKA Story”.

W połowie lipca Bad Bunny odwiedził Warszawę w ramach swojej trasy koncertowej. Bilety na występ na PGE Narodowym rozeszły się błyskawicznie, przyciągając tysiące miłośników muzyki, a także znane osobistości polskiego show-biznesu i influencerów.

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Joanna Liszowska zaskoczyła nową fryzurą na imprezie

Wśród publiczności znalazła się 47-letnia Joanna Liszowska. Aktorka, która chętnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych, nie mogła przepuścić takiej okazji. Swoimi wrażeniami z koncertu podzieliła się z fanami dopiero po upływie miesiąca.

Ale to już było. Tylko cały czas czasu za mało... Ale chcę się podzielić wrażeniami. Lepiej późno niż później - prawda? - napisała aktorka.

W swojej relacji aktorka znana z serialu „Szpital św. Anny” zachwycała się wokalem portorykańskiego gwiazdora. Zwróciła także uwagę na niesamowitą energię publiczności, która doskonale bawiła się podczas występu.

Biodra chodzą same, a uśmiech...nie da się go zatrzymać - dodała na koniec Liszowska.

Internauci natychmiast zwrócili uwagę na nową, efektowną fryzurę gwiazdy. Liszowska zazwyczaj prezentuje się w jasnych lokach, jednak tym razem zdecydowała się na objętościowe uczesanie przypominające blond afro. Zmiana wyglądu spotkała się z entuzjazmem, a Małgorzata Tomaszewska nazwała aktorkę polską odpowiedniczką Beyonce.

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WOW! Joanna Liszowska już tak nie wygląda. Zniknął blond!

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