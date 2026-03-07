Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 za nami. Kto zdominował scenę? Zobaczcie zdjęcia!

Publiczny nadawca zorganizował wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie pojawiło się ośmioro wokalistów marzących o reprezentowaniu kraju w Wiedniu. Widowisko wyemitowano 7 marca, a ostateczny wybór triumfatora leży teraz w rękach telewidzów i internautów. Głosowanie potrwa do północy! Oficjalne wyniki poznamy zaledwie kilka godzin później, podczas porannego pasma "Pytanie na śniadanie".

W mediach społecznościowych trwa już ożywiona dyskusja dotycząca kandydatów. Internauci za jedną z faworytek uważają Alicję Szemplińską, której utwór zatytułowany "Pray" płynnie łączy w sobie elementy hip-hopu, soulu i muzyki gospel. Równie wielkie zainteresowanie budzi Basia Giewont ze swoją piosenką "Zimna woda". Ta kompozycja wyróżnia się innowacyjnym zestawieniem elektronicznych brzmień z tradycyjnymi motywami rodzimego folkloru.

Basia Giewont to jedna z faworytek widzów. Na scenie zabrakło Justyny Steczkowskiej

Występ Basi Giewont wywołał w sieci szczególne poruszenie, bo dla wielu osób to nowa twarz na rynku. Wokalistka w błyskawicznym tempie zyskuje jednak kolejne rzesze sympatyków, a jej utwór zbiera świetne opinie.

Organizatorzy widowiska przygotowali dodatkowe atrakcje w postaci występów gościnnych. W tym roku na ekranach nie pojawiła się Justyna Steczkowska, która podczas ubiegłej edycji tego europejskiego konkursu reprezentowała Polskę.

Lista uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Siedemdziesiąta edycja festiwalu odbędzie się za dwa miesiące, ale napięcie wśród widzów rośnie z każdą godziną. Miłośnicy formatu skrupulatnie badają fragmenty występów i wskazują ulubieńców. Już 8 marca dowiemy się, czy Polska postawi na silny wokal, pop czy folkową nutę.

Pełne zestawienie artystów, którzy zgłosili się do tegorocznych krajowych eliminacji, prezentuje się następująco:

Z utworem "Zimna woda" wystąpiła Basia Giewont

Piosenkę "This too shall pass" zaprezentował Stasiek Kukulski

Z kompozycją "Wild Child" powalczyła Anastazja Maciąg

Utwór "Parawany Tango" wykonał Piotr Pręgowski

Z numerem "Cienie przeszłości" na scenie pojawił się Jeremi Sikorski

Piosenkę "Nie bój się" zaśpiewała Karolina Szczurowska

Z utworem "Pray" zaprezentowała się Alicja Szemplińska

Kompozycję "Don't you try" przygotowała Ola Antoniak

