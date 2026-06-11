Lato to sezon na owoce jagodowe. Uczestniczka "MasterChefa" Roksana Środa zdradza, jak w pełni wykorzystać ich potencjał prozdrowotny

W sezonie letnim owoce jagodowe stają się prawdziwym skarbem dla zdrowia, a eksperci podkreślają ich niezastąpioną rolę w diecie.

Te "bomby antyoksydacyjne" dostarczają witamin, błonnika i chronią organizm, wspierając trawienie, odporność i dbając o komórki.

Roksana Środa - dietetyczka i uczestniczka "MasterChefa" ujawnia, jak optymalnie spożywać jagody, by w pełni wykorzystać ich moc i uniknąć typowych błędów żywieniowych.

Owoce jagodowe są bogatym źródłem witamin, składników mineralnych oraz przeciwutleniaczy. Zawierają między innymi witaminę C, która wspiera odporność organizmu, a także błonnik pokarmowy korzystnie wpływający na pracę układu trawiennego. Dodatkowo większość z nich jest niskokaloryczna, dzięki czemu stanowią doskonałą przekąskę dla osób dbających o sylwetkę. Szczególnie cenne są zawarte w nich antocyjany i polifenole. To związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, które pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Regularne spożywanie owoców jagodowych może wspierać zdrowie serca, układu krążenia oraz pomagać w utrzymaniu prawidłowej pracy mózgu. O ich prozdrowotnych właściwościach opowiada dla portalu Eska.pl dietetyczka i uczestniczka programu "MasterChef", Roksana Środa.

Owoce jagodowe - dlaczego warto je jeść?

Latem warto sięgać po owoce jagodowe. Roksana Środa mówi o ich właściwościach prozdrowotnych

Roksana Środa podkreśla, że sezonowe owoce jagodowe warto włączać do codziennej diety nie tylko ze względu na ich smak, ale również wysoką wartość odżywczą.

Owoce jagodowe, to bez wątpienia najzdrowsza grupa owoców, które często nazywam "bombami antyoksydacyjnymi", ponieważ są świetnym źródłem polifenoli (głównie antocyjanów). Dlaczego warto po nie sięgać, nie tylko latem? Są genialnym źródłem błonnika (zwłaszcza maliny i jeżyny, które mają drobne pestki). Błonnik działa jak naturalny prebiotyk – karmi nasze dobre bakterie jelitowe, co przekłada się na lepsze trawienie, płaski brzuch i silniejszą odporność. Wysoka zawartość witaminy C oraz antyoksydantów neutralizuje wolne rodniki, które przyspieszają starzenie się skóry. W sezonie letnim, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na promieniowanie UV, owoce jagodowe działają jak naturalna, wewnętrzna tarcza ochronna, wspierając syntezę kolagenu i walkę z przebarwieniami. Regularne jedzenie jagód uelastycznia naczynia krwionośne, pomaga regulować ciśnienie krwi oraz wspiera pamięć i koncentrację. Dostarczają mnóstwa witamin, a bardzo niewiele kalorii! Przykładowo: 100g malin, to zaledwie 43 kcal - mówi nam Roksana Środa.

Dietetyczka podkreśla także, iż osoby z insulionoopornością i dbające o dietę nie powinny rezygnować z jedzenia owoców jagodowych. Jednak, aby uniknąć skoków insuliny należy stosować się do pewnych zasad.

Owoce jagodowe są świetnym dodatkiem w diecie u osób z insulinoopornością, cukrzycą lub dążących do redukcji masy ciała i są najlepszym wyborem spośród wszystkich owoców. Mają niski indeks glikemiczny, a zawarte w nich polifenole wręcz poprawiają wrażliwość tkanek na insulinę. Mimo wszystko, w tej sytuacji warto zadbać o kilka dodatkowych zasad: Unikamy owoców jedzonych samodzielnie. Zawsze łączymy je z białkiem i tłuszczem (np. garść borówek dorzucona do serka wiejskiego z orzechami).

Lepiej zjeść owoce w całości niż wypić je w formie soku czy koktajlu. Gryzienie i żucie spowalnia proces trawienia, co jest korzystne dla glikemii.

Na redukcji sprawdzą się idealnie, bo mają bardzo mało kalorii w dużej objętości. Przykładowo: 100 g truskawek to zaledwie ok. 32 kcal. Można zjeść ich więcej, zaspokoić ochotę na słodkie i nie przekroczyć limitu kalorycznego.

Porcje warto dostosować do swoich potrzeb i założenia kalorycznego, jeśli akurat kontrolujemy kalorie. Niemniej, przy tak małej kaloryczności i sporej ilości błonnika - możemy sobie pozwolić na solidną porcję w ciągu dnia - zapewnia dietetyczka.

W jakiej formie najlepiej spożywać owoce jagodowe, aby w pełni wykorzystać ich potencjał? Roksana Środa zapewnia, że jedzenie ich na surowo nie jest jedyną możliwością. Jak zaznacza, mogą one stanowić doskonały dodatek do śniadań, koktajli, deserów czy sałatek.

Dodawaj owoce jagodowe do owsianek, jaglanek, jogurtów typu Skyr, twarogu czy puddingów chia. Dodatek białka (np. jogurt) oraz zdrowych tłuszczów (np. orzechy) spowalnia wchłanianie cukrów z owoców. Dzięki temu energia uwalnia się stabilnie, a my jesteśmy syci na dłużej. Równie dobrym pomysłem są odżywcze koktajle. Blendowanie owoców jagodowych to świetny sposób na szybki posiłek, ale uwaga: zmiksowane owoce trawią się szybciej! Aby taki koktajl był pełnowartościowy, zawsze dodawaj do niego źródło białka oraz tłuszczu, aby ułatwić wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jagody idealnie sprawdzają się jako baza do domowych deserów, np. lodów (zblendowane z zamrożonym bananem i mlekiem kokosowym) - radzi Roksana Środa.

Wykorzystajmy ten okres, by nasycić organizm witaminami, minerałami i antyoksydantami, ciesząc się jednocześnie niezrównanym smakiem tych małych, ale potężnych darów natury. Nasze ciało z pewnością nam za to podziękuje.

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