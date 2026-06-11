Wywrócony jacht na Jeziorze Nyskim. Uratowano czwórkę czeskich turystów

Dramatyczne chwile na Jeziorze Nyskim. Nagły wiatr wywrócił jacht

Spokojne, wtorkowe popołudnie 9 czerwca 2026 roku na Jeziorze Nyskim gwałtownie przerwało nagłe załamanie pogody. Chwilę po godzinie 15:00 silny podmuch wiatru uderzył w jeden z jachtów, który znajdował się około kilometra od brzegu. Patrolujący akwen policjanci z ogniwa wodnego zauważyli niebezpieczną sytuację, widząc wywróconą jednostkę i ludzi walczących o utrzymanie się na powierzchni. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji, ponieważ każda sekunda była na wagę złota dla osób znajdujących się w wodzie.

Błyskawiczna akcja policji i WOPR. Czescy turyści cali i zdrowi

Na ratunek załodze wywróconego jachtu natychmiast ruszyły połączone siły policji z Nysy oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo trudnych warunków, spowodowanych przez porywisty wiatr i falującą wodę, służby sprawnie dotarły na miejsce zdarzenia. Z wody podjęto cztery osoby, obywateli Czech, którzy byli wyziębieni, ale na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Po bezpiecznym przetransportowaniu turystów na brzeg, funkcjonariusze wraz z ratownikami WOPR wrócili po uszkodzoną jednostkę i odholowali ją do przystani, gdzie została zwrócona właścicielowi.

Policja apeluje o rozsądek. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Policjanci, w nawiązaniu do wtorkowej akcji, ponownie przypominają o kluczowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Przede wszystkim, zawsze sprawdzajmy prognozę pogody przed wypłynięciem jakimkolwiek sprzętem pływającym i bezwzględnie zakładajmy kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne. Funkcjonariusze przestrzegają również przed kąpielą w miejscach niestrzeżonych, tzw. dzikich kąpieliskach, gdzie dno może kryć niebezpieczne niespodzianki. Absolutnie kluczowe jest, by nigdy nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem, ponieważ taka mieszanka jest częstą przyczyną tragedii, których można uniknąć zachowując rozsądek.

Źródło: Policja.pl