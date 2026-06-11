Trzech piłkarzy na szóstym mundialu! Obok Messiego i Ronaldo pojawi się bramkarz z Meksyku

Cristiano Ronaldo i Leo Messi mają konkurencję. Guillermo Ochoa też jedzie na szósty mundial

Mistrzostwa świata w Niemczech z 2006 roku pamiętają udział polskiej kadry dowodzonej przez selekcjonera Pawła Janasa. Wówczas w oficjalnych kadrach meczowych figurowało trzech zawodników, którzy wybiegną na murawę również podczas turnieju w 2026 roku. Impreza ta rozpocznie się w czwartek, 11 czerwca, spotkaniem reprezentacji Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Zestawienie doświadczonych graczy otwiera argentyński gwiazdor Leo Messi oraz portugalski napastnik Cristiano Ronaldo. Trzecim członkiem tego elitarnego grona okazał się natomiast bramkarz kadry Meksyku Guillermo Ochoa. Obecność tego zdecydowanie mniej rozpoznawalnego golkipera w towarzystwie piłkarskich legend stanowi ogromną sensację nadchodzącego turnieju.

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Bramkarz Guillermo Ochoa wspólnie z Leo Messim oraz Cristiano Ronaldo otrzymywali powołania na piłkarskie mistrzostwa świata w latach 2006, 2010, 2014, 2022 oraz 2026. Nadchodzący turniej stanowi zatem dla każdego z wymienionych graczy szóstą tego typu imprezę. Należy wziąć pod uwagę fakt, że portugalski i argentyński napastnik zaliczyli realne minuty we wszystkich turniejach, podczas gdy meksykański golkiper przesiedział pierwsze dwa mundiale wyłącznie na ławce rezerwowych. Kolejne cztery mistrzostwa przyniosły mu już pewne miejsce między słupkami. Kibice doskonale pamiętają jego interwencję z turnieju w Katarze, gdzie obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego. Zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Meksyk nie przeszkodził Biało-Czerwonym w ostatecznym wyjściu z grupy. Nasi kadrowicze uplasowali się na drugim miejscu w tabeli tuż za reprezentacją Argentyny z Messim w składzie.

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Dotychczasowe występy klubowe w wykonaniu meksykańskiego bramkarza nie dorównują osiągnięciom jego słynnych kolegów. W trakcie ostatniego sezonu zawodnik ten reprezentował barwy cypryjskiego zespołu AEL Limassol. Wcześniejsze etapy jego kariery obejmowały zmagania ligowe we Francji w drużynie AC Ajaccio, w hiszpańskich ekipach Málaga CF i Granada CF, a także w belgijskim klubie Standard Liège oraz portugalskim AVS Futebol SAD. Golkiper ma za sobą również epizod we włoskiej drużynie US Salernitana oraz występy na rodzimym podwórku w Meksyku. Piłkarske życiorys Ochoy wypada niezwykle blado na tle potężnych klubów, w których występowali Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Tymczasem to właśnie ten zawodnik dołączył do argentyńsko-portugalskiego duetu jako trzeci uczestnik szóstego mundialu w karierze.

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