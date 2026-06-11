Pobicie w Kluczborku. Trzech mężczyzn skatowało swojego kolegę

Brutalne pobicie w Kluczborku. Skatowali kolegę i zostawili na klatce schodowej

Dramat rozegrał się w nocy 6 czerwca w jednym z bloków na terenie powiatu kluczborskiego. Z pozoru niewinne spotkanie towarzyskie czterech mężczyzn zakończyło się furiackim atakiem na jednego z nich. Po wybuchu kłótni, trzech kompanów rzuciło się na 54-latka, zadając mu ciosy pięściami i kopiąc go po głowie. Sprawcy pozostawili swoją nieprzytomną ofiarę na klatce schodowej i uciekli, a ciężko rannego mężczyznę odnalazła jego partnerka, która natychmiast wezwała pomoc.

Szybka akcja kryminalnych. Agresorzy z powiatu kluczborskiego zatrzymani

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analizie zebranych dowodów oraz zabezpieczonych na miejscu śladów, śledczy błyskawicznie ustalili tożsamość podejrzanych. Wkrótce po zdarzeniu doszło do zatrzymania trzech mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku 34, 44 oraz 53 lat. Mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty związane z brutalnym atakiem.

Surowe konsekwencje dla sprawców. Grozi im do 20 lat więzienia

Najpoważniejsze zarzuty usłyszał 34-letni napastnik, który odpowie za udział w pobiciu skutkującym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, został on tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jego 44-letni kompan również usłyszał zarzut udziału w pobiciu i został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Trzeci z zatrzymanych, 53-latek, będzie odpowiadał za nieudzielenie pomocy ofierze, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl