Alicja Szemplińska - Pray, Eurowizja 2026

"Pray" to piosenka, z którą Alicja Szemplińska walczy w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026.

Alicja Szemplińska - wiek

Alicja Szemplińska urodziła się 29 kwietnia 2002 roku. Ma 23 lata.

Alicja Szemplińska - wzrost

Jej wzrost nie jest oficjalnie potwierdzony. W mediach pojawia się informacja, że ma około 168 cm.

Alicja Szemplińska - chłopak

Artystka nie ujawnia publicznie szczegółów swojego życia uczuciowego i chroni swoją prywatność.

Alicja Szemplińska - rodzice

Rodzice Alicji nie są osobami publicznymi. Wiadomo jedynie, że wspierali ją w rozwoju muzycznym, ale sama wokalistka rzadko mówi o nich w mediach.

Alicja Szemplińska - piosenki

Do jej najbardziej znanych utworów należą m.in. "Gdzieś", "Pusto", "Spokojnie Panowie", "IDK" i "Prawie My".

Alicja Szemplińska - Eurowizja 2020

Wygrała polskie preselekcje i została wybrana na reprezentantkę Polski, jednak Eurowizja 2020 została odwołana z powodu pandemii COVID-19. Do Rotterdamu miała jechać z piosenką "Empires" to wygranej w eurowizyjnej edycji "Szansy na sukces".

Alicja Szemplińska - The Voice of Poland

W 2019 roku wygrała 10. edycję programu "The Voice of Poland", co zapoczątkowało jej ogólnopolską karierę muzyczną. Była pierwszą podopieczną Tomsona i Barona, która sięgnęła po zwycięstwo.