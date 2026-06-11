Zatrzymanie w Budzisku. Chciał wywieźć na Litwę Audi RS Q8 warte 650 tysięcy złotych

Zatrzymanie w Budzisku. Luksusowe Audi RS Q8 miało trafić na Litwę

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 8 w Budzisku, gdzie suwalscy policjanci prowadzili kontrole pojazdów zmierzających w stronę granicy z Litwą. Ich uwagę przykuło nowoczesne Audi RS Q8 na polskich numerach rejestracyjnych, za którego kierownicą siedział 29-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna podczas rozmowy z funkcjonariuszami tłumaczył, że auto pożyczył od znajomego i jedzie nim w odwiedziny. Szybkie sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych ujawniło jednak zupełnie inną historię, gdyż okazało się, że samochód został zgłoszony jako przywłaszczony, a sprawą zajmuje się komenda w Katowicach. Wartość pojazdu, wyprodukowanego w 2025 roku, oszacowano na ponad 650 tysięcy złotych.

Zarzut paserstwa i tymczasowy areszt. 29-latkowi grozi 10 lat więzienia

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 29-latek został natychmiast zatrzymany, a luksusowe Audi trafiło na policyjny parking depozytowy w Suwałkach. Po zebraniu materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Suwałkach przedstawił mężczyźnie zarzut paserstwa mienia znacznej wartości. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za paserstwo samochodu o tak dużej wartości grozi mu teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl