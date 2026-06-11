Agustin Egurrola pokazał zdjęcie z urlopu. 17-letnia córka choreografa wywołała poruszenie

Agustin Egurrola chwali się zdjęciami z wakacji. 17-letnia Carmen skradła show

Wakacyjny okres w polskim show-biznesie wystartował na dobre, a znane osobistości masowo relacjonują swoje wyjazdy w ciepłe kraje. Do tego grona dołączył właśnie Agustin Egurrola, wybierając na wypoczynek ze swoimi bliskimi odległy, tropikalny kierunek. Popularny juror programów rozrywkowych i uznany choreograf na co dzień niezwykle rzadko odsłania kulisy swojego życia domowego, co sprawiło, że jego najnowszy wpis wywołał prawdziwą lawinę reakcji wśród obserwatorów. Tym razem gwiazdor postanowił przełamać swoje zasady i zaprezentował odbiorcom znacznie więcej niż tylko urokliwe palmy i piaszczyste plaże.

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Córka Agustina Egurroli ma już 17 lat. Internauci komentują wygląd Carmen

Na udostępnionej w sieci fotografii Agustin Egurrola uśmiecha się u boku swojej żony Diany, najmłodszego syna oraz córki Carmen. To właśnie 17-latka stała się głównym punktem zainteresowania, z każdym rokiem przyciągając coraz więcej spojrzeń internautów. Dziewczyna pewnym krokiem wkracza w dorosłe życie, co doskonale obrazują opublikowane niedawno materiały z wyjazdu.

Słynny tancerz podsumował ten rodzinny wypad jako idealną okazję do zresetowania głowy i ucieczki od przytłaczającej codzienności. Zaznaczył przy tym stanowczo, że były to cudowne chwile spędzone z dala od zawodowych obowiązków, pośpiechu i dzwoniących telefonów, w otoczeniu najważniejszych dla niego osób.

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Nie ulega wątpliwości, że to właśnie Carmen zgarnęła całą uwagę na rodzinnym portrecie. W sekcji komentarzy błyskawicznie zaroiło się od wpisów użytkowników, którzy z zachwytem analizowali, jak mocno wydoroślała pociecha jurora i jak świetnie prezentuje się w słonecznej scenerii.

Siedemnastolatka od dłuższego czasu fascynuje się tańcem i z dużym zaangażowaniem szlifuje swoje umiejętności. Ze względu na fakt, że od najmłodszych lat dorastała w mocno artystycznym otoczeniu, scena i obiektywy nie stanowią dla niej żadnej tajemnicy, co fani bez problemu wyłapują podczas jej sporadycznych, publicznych aktywności.

Sam Agustin Egurrola wielokrotnie zapewniał w rozmowach z dziennikarzami, że nie ma zamiaru decydować za swoją córkę w kwestiach drogi zawodowej. Twórca tanecznych projektów przypomina, że kluczowe jest dla niego szczęście Carmen i swoboda w realizowaniu własnych pasji, bez względu na to, czy ostatecznie wybierze karierę na parkiecie, czy całkowicie inną branżę.

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