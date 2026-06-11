Zatrzymanie w Opatowie. Za groźby w internecie odpowie 14-latek

Groźby na tle wyznaniowym w sieci. CBZC namierzyło 14-latka z Opatowa

Wszystko zaczęło się w czwartek, 4 czerwca 2026 roku, kiedy do Komendy Głównej Policji wpłynęło zawiadomienie o niebezpiecznych treściach. Jeden z użytkowników popularnego portalu internetowego publikował wpisy zawierające groźby formułowane na tle wyznaniowym. Sprawą natychmiast zajęli się specjaliści z Wydziału Obsługi Całodobowej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzięki ich szybkiej analizie udało się ustalić tożsamość oraz dokładne miejsce zamieszkania autora wpisów, którym okazał się 14-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego.

Interwencja policji w powiecie opatowskim. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Dalsze działania w sprawie przejęli policjanci z kieleckiego zarządu CBZC, którzy połączyli siły z lokalnymi funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Wspólnie udali się do jednego z domów na terenie powiatu, gdzie potwierdzili swoje ustalenia. Na miejscu okazało się, że odpowiedzialny za groźby w internecie jest 14-latek, a jego niepokojąca aktywność w sieci mogła trwać już od kilku miesięcy. Policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, w tym telefon i komputery, z których korzystał chłopiec, a całość materiałów dowodowych trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszym losie.

Źródło: Policja.pl