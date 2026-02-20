Basia Giewont komentuje preselekcje do Eurowizji 2026. O "Zimnej wodzie" i decyzjach TVP

Basia Giewont dla ESKI: "nie robię folkloru"

Basia Giewont wyjaśniła w rozmowie z dziennikarzem ESKI, że jej piosenka "Zimna woda" tak naprawdę nie jest piosenką folkową. Artystka podkreśla, że jedynie inspiruje się elementami polskiej kultury, ale jej twórczość to tak naprawdę muzyka elektroniczna.

Ja nie robię folkloru. Ja nawiązuję do folkloru. Bardzo często naprawdę drobnymi rzeczami. Tak jak tutaj w teledysku, to nawiązanie jest przez koronkę, która jest w naszych strojach. To jest koronka, nie cały kostium. Kostiumy nie są w żaden sposób góralskie czy etniczne - opowiada Basia Giewont w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Basia Giewont o piosence na Eurowizję 2026: "Ja nie robię folkloru. To jest pop"

Basia Giewont dodała, że jej muzyka to jest tak naprawdę pop. Jest pewna, że "Zimna woda" świetnie sprawdziłaby się na Eurowizji.

Ja naprawdę uważam, że my byśmy sobie super poradzili. [...] Uważam, że ta autentyczność w tym, co otworzymy jest bezcenna.

Basia Giewont komentuje zmiany w preselekcjach

Basia Giewont nie ukrywa, że jest zawiedziona zmianami, które TVP wprowadziło w preselekcjach do Eurowizji 2026. Zdradziła ESCE, że jednym z głównych powodów jej udziału, miał być koncert na żywo. Ostatecznie występ będzie nagrany.

Zeszłoroczne preselekcje były jednym z elementów przeważających w mojej decyzji o podjęciu udziału w ogóle w preselekcjach. [...] Telewizja teraz zrobi taką wersję przesłuchań. Chciałabym, żeby to była najlepsza wersja, w najlepszej jakości, ale skoro jej nie mam, to wykorzystam to, co mam i po prostu postaram się dać wszystko, co najlepsze - wyjaśniła Basia Giewont.

To tylko część ciekawych informacji, które zdradziła nam Basia Giewont. Pełny materiał wideo możecie obejrzeć w tym artykule.