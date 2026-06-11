Ariana Grande przeszła do historii! Niesamowite osiągnięcie piosenkarki

Historyczny rekord Ariany Grande

Nowa muzyczna era Ariany Grande wystartowała z ogromnym przytupem. Singiel "hate that i made you love me" zadebiutował na szczycie prestiżowej listy Billboard Hot 100, co jest dziesiątym takim osiągnięciem w karierze wokalistki. Co więcej, Ariana Grande ustanowiła historyczny rekord, stając się pierwszą artystką, której główny singiel promujący każdy z pierwszych ośmiu albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce Billboard Hot 100. To spektakularne osiągnięcie zwiastuje nadchodzącą premierę długo wyczekiwanego albumu zatytułowanego "petal".

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"hate that i made you love me" podbija świat

Utwór "hate that i made you love me" zdominował nie tylko amerykańskie zestawienia. Singiel zadebiutował również na pierwszym miejscu list Billboard Global 200, Billboard U.S. Top 200 Songs, Spotify Weekly USA oraz Spotify Weekly Global, potwierdzając niezachwianą globalną pozycję Ariany Grande. Według danych Billboardu, w pierwszym tygodniu piosenka zgromadziła aż 23,6 miliona streamów w Stanach Zjednoczonych, dotarła do blisko 19 milionów słuchaczy radiowych i sprzedała się w nakładzie 70 tysięcy egzemplarzy. Za produkcję utworu odpowiadają legendarny Max Martin oraz ILYA, co gwarantuje najwyższą jakość muzyczną.

Dziesiąty numer jeden Ariany Grande

Dla Ariany Grande to już dziesiąty numer jeden na Billboard Hot 100. Tym samym artystka dołącza do elitarnego grona wykonawców z co najmniej dziesięcioma singlami na szczycie amerykańskiej listy przebojów, obok takich ikon jak Madonna, Janet Jackson, Stevie Wonder czy Bruno Mars. To świadectwo jej konsekwencji, talentu i wpływu na światową scenę muzyczną.