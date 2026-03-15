Pięć żon i osiem ślubów lidera Ich Troje. Michał Wiśniewski brał ślub nawet na biegunie

Pierwsze małżeństwo Michała Wiśniewskiego z Magdą Femme

Relacja uczuciowa Michała Wiśniewskiego z pierwszą żoną narodziła się w lokalu z karaoke. Piosenkarz zachwycił się talentem wokalnym Magdy Femme i natychmiast zaproponował jej współpracę w zespole Ich Troje. Zawodowa znajomość szybko przerodziła się w gorący romans. W 1996 roku zakochani sformalizowali swój związek podczas niezwykle skromnej uroczystości, na którą nie wpuszczono żadnych przedstawicieli prasy. Wokalistka po latach wyjawiła, że partner kategorycznie zabronił jej informowania mediów o zmianie stanu cywilnego, ponieważ obawiał się drastycznego spadku zainteresowania ze strony fanek grupy.

Relacja założycieli słynnego zespołu ostatecznie nie wytrzymała próby czasu. Artystka po pewnym czasie publicznie oskarżyła byłego męża o stosowanie przemocy psychicznej w trakcie ich wspólnego życia. Według jej relacji muzyk miał dodatkowo na jej oczach wdawać się w jawny romans z Martą Mandrykiewicz, która była wtedy jego kochanką i przygotowywała się do roli kolejnej żony. Oficjalne rozwiązanie małżeństwa nastąpiło w 2001 roku, co zbiegło się w czasie z odejściem piosenkarki z formacji.

Marta Mandaryna Mandrykiewicz i ślub na biegunie zimna

Zaledwie rok po rozwodzie lider grupy muzycznej ożenił się ponownie, a jego wybranką została Marta Mandrykiewicz. Początkowo para zdecydowała się wyłącznie na ślub cywilny, ale w 2003 roku zorganizowali spektakularną ceremonię kościelną. Zjawiskowe wydarzenie miało miejsce w szwedzkiej miejscowości Kiruna, a widzowie mogli oglądać je w czasie rzeczywistym dzięki programowi telewizyjnemu „Jestem jaki jestem”. Gwiazdorzy dotarli na północ Europy wyczarterowanym samolotem, oddając całkowicie organizację imprezy w ręce wynajętych profesjonalistów. Uroczyste zawarcie związku małżeńskiego w specjalnej lodowej kaplicy mogło kosztować nawet dwa miliony złotych. W wywiadzie dla serwisu Plejada tancerka chętnie wracała wspomnieniami do tamtych chwil.

W tym samym mroźnym klimacie rodzice ochrzcili również dwójkę swoich pociech, czyli dwudziestoletniego obecnie Xaviera Michała oraz dziewiętnastoletnią Fabienne. Niestety ogromne nakłady finansowe nie zagwarantowały im wiecznego szczęścia i już po trzech latach od medialnego ślubu małżonkowie sfinalizowali sprawę rozwodową. W trakcie gościnnego występu w formacie prowadzonym przez Izabelę Janachowską gwiazda jednoznacznie przyznała, że nie planuje już nigdy więcej zakładać obrączki.

Trzecia żona Anna Świątczak powiedziała tak w Las Vegas

Miejsce u boku kontrowersyjnego artysty błyskawicznie zajęła kolejna kobieta z jego środowiska zawodowego. W 2006 roku zawarł on związek małżeński z Anną Świątczak, z którą występował na jednej scenie. Uroczystość o charakterze cywilnym zorganizowano w prywatnej rezydencji piosenkarza położonej w Magdalence. Muzyk i jego nowa partnerka również zapragnęli wziąć udział w ceremonii wyznaniowej, dlatego zaledwie rok później pojawili się w słynnej kaplicy Little Church w stanie Nevada. Amerykański ślub zbiegł się z trasą koncertową promującą najnowsze wydawnictwo zespołu, zatytułowane „7 grzechów głównych”. Para doczekała się narodzin dwóch córek, czyli szesnastoletniej Etiennette oraz czternastoletniej Vivienne.

Trzecie małżeństwo frontmana zakończyło się z hukiem równo po pięciu latach wspólnego życia. Piosenkarka zadeklarowała publicznie, że bierze na swoje barki całkowitą winę za rozpad ich rodziny. Mimo to po rozwodzie oboje przenieśli swoje kłótnie na łamy prasy brukowej. Celebryta otwarcie zarzucał byłej partnerce niewierność, podczas gdy ona na antenie telewizyjnej przyznała wprost, że niezwykle żałuje każdego dnia spędzonego w tej relacji.

Czwarty ślub Michała Wiśniewskiego z Dominiką Tajner

W 2012 roku u boku gwiazdora pojawiła się córka prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. Uroczystość z Dominiką Tajner odbyła się w pełnej konspiracji, z dala od błysków fleszy i ciekawskich spojrzeń fotoreporterów. Zakochani zdecydowali się zorganizować swoje wesele w malowniczej scenerii polskich Mazur, co sama panna młoda chętnie wspominała w późniejszych wywiadach.

To małżeństwo okazało się najdłuższym w dotychczasowym życiorysie piosenkarza, ale ostatecznie przeszło do historii w 2019 roku po siedmiu latach. Dokumenty rozwodowe do sądu wniósł niespodziewanie sam artysta, zupełnie nie uprzedzając o swoich zamiarach żony. Z nieoficjalnych źródeł wynikało, że główną przyczyną rozpadu pożycia była wdzierająca się w ich codzienność rutyna. Pojawiały się również plotki sugerujące, że muzyk zdecydował się na odejście z powodu zaangażowania partnerki w produkcję „Taniec z gwiazdami”.

Kameralny ślub z piątą żoną Polą Wiśniewską

Piątą kobietą, która skradła serce gwiazdora, została Pola Wiśniewska, z którą stanął na ślubnym kobiercu w kwietniu 2020 roku. Obostrzenia związane z trwającą wówczas pandemią koronawirusa wymusiły na zakochanych ogromne cięcia w liście gości. Przysięgę małżeńską nowożeńcy złożyli na terenie prywatnego ogrodu w posiadłości wokalisty, a w najważniejszej chwili towarzyszyło im jedynie kilka najbardziej zaufanych osób z najbliższego otoczenia.

Michał Wiśniewski i jego ukochana zorganizowali odnowienie przysięgi

Muzyk tradycyjnie uznał, że jedna ceremonia to zdecydowanie zbyt mało, by odpowiednio uczcić łączące go z partnerką uczucie. Jesienią 2022 roku para podjęła decyzję o uroczystym odnowieniu wypowiedzianej wcześniej przysięgi małżeńskiej. Lider formacji Ich Troje od dawna zapowiadał zorganizowanie wielkiego przyjęcia, które miało być połączone z obchodami jego pięćdziesiątych urodzin. Jak ustaliła redakcja magazynu „Party”, zakochani ponownie przyrzekali sobie miłość szóstego września 2022 roku w tajemnicy przed światem, całkowicie odcinając się od zainteresowania mediów rozrywkowych.

