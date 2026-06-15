Zrób to z hortensjami przed upałami, a zakwitną jak nigdy dotąd. Prosty trik na ogromne kwiaty

Synoptycy ostrzegają przed zbliżającymi się upałami, które od 20 czerwca mogą drastycznie przesuszyć ziemię i zagrozić kwitnieniu hortensji. Aby uchronić te spragnione wody krzewy przed marnieniem, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniego ściółkowania. Poznaj prostą metodę, która pozwoli zatrzymać wilgoć w glebie i zapewni roślinom bujne kwiaty przez całe lato.

Jak przygotować hortensje na upały? To uratuje ich kwitnienie

Od czerwca do września hortensje wchodzą w decydującą fazę kwitnienia, w której potrzebują wzmożonej opieki. Sama ich łacińska nazwa, Hydrangea, nawiązuje do naczynia na wodę, co idealnie oddaje ogromne zapotrzebowanie tych roślin na wilgoć. Gwałtowne zmiany pogody, od intensywnych opadów po nagłe susze, są dla nich szczególnie groźne. Według prognoz, już w okolicach 20 czerwca temperatury w Polsce mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza, a na deszcz raczej nie ma co liczyć. Taki niedobór wody szybko doprowadzi do brązowienia liści i usychania pąków, a w najgorszym scenariuszu całkowicie zatrzyma wzrost krzewu. Zastosowanie prostego zabiegu ochronnego przed falą gorąca skutecznie zabezpieczy hortensje przed negatywnymi skutkami suszy.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

Ściółkowanie hortensji. Ten sposób zatrzyma wodę w glebie

Najlepszą metodą na zapewnienie roślinom stałego dostępu do wilgoci jest ściółkowanie. To nieskomplikowane działanie przynosi znakomite rezultaty – wystarczy rozsypać wokół krzewu warstwę około dwóch centymetrów ściółki, składającej się z kory lub torfu połączonego z kompostem. Taka bariera skutecznie hamuje parowanie wody, utrzymując ziemię wilgotną nawet w najbardziej upalne dni. Dodatkową zaletą tej metody jest uwalnianie składników odżywczych z kompostu prosto do systemu korzeniowego, co dodatkowo wzmacnia roślinę.

Czego potrzebują hortensje podczas upałów? Te składniki są kluczowe

Kiedy żar leje się z nieba, kluczowym pierwiastkiem dla hortensji staje się potas. Odpowiada on za regulację gospodarki wodnej i skutecznie zapobiega odwodnieniu tkanek roślinnych. Równie istotny jest fosfor, który stymuluje rozwój korzeni, pozwalając im sięgać po wodę z głębszych warstw gleby. Świetnym i ekologicznym nawozem bogatym w oba te składniki są zwykłe skórki od bananów. Ich zastosowanie to doskonałe wsparcie dla hortensji zmagających się z trudnymi warunkami pogodowymi.

Podlewanie hortensji w upalne dni. O tym musisz pamiętać

Nawet najstaranniejsze ściółkowanie i odżywianie na nic się zdadzą bez regularnego dostarczania wody. Hortensje są bardzo spragnione, ale jednocześnie wrażliwe na przelanie. W czasie największych upałów należy podlewać je każdego dnia, dbając o to, by ziemia była wilgotna, unikając jednak tworzenia się kałuż. Ważne jest również odpowiednie pora dnia – ze względu na palące słońce, zabieg ten wykonuj zawsze wcześnie rano lub późnym wieczorem, co uchroni rośliny przed poparzeniami i szokiem termicznym.