Michał Wiśniewski i jego żona Pola sugerują kryzys. Zastanawiające słowa muzyka o byłej partnerce

Wypowiedź Michała Wiśniewskiego o Mandarynie wywołała burzę

Dyskusje o trudnościach w małżeństwie lidera zespołu Ich Troje trwają od kilkunastu dni. Internauci dostrzegli zmianę w aktywności piosenkarza i jego partnerki. Oboje zamieszczają w sieci melancholijne materiały dające pole do najróżniejszych interpretacji. Zabrakło otwartych deklaracji, a obserwatorzy są po prostu przekonani o trwających zawirowaniach w prywatnym życiu gwiazd.

Ogromne poruszenie wywołały zaskakujące słowa wokalisty o jego byłej żonie, czyli Mandarynie. Lider zespołu Ich Troje publicznie wyznał, że z perspektywy czasu odczuwa wyraźny żal z powodu dawnego rozstania. Ta konkretna wypowiedź natychmiast uruchomiła falę domysłów dotyczących aktualnej sytuacji uczuciowej popularnego artysty.

Pola Wiśniewska sugeruje trudny czas w życiu

Niedługo po tym obecna żona muzyka opublikowała w sieci bardzo osobiste przemyślenia. Kobieta wyznała swoim sympatykom, że mierzy się teraz z wyjątkowo wymagającym okresem. Całkowity brak szczegółów dotyczących jej problemów sprawił, że fani natychmiast zaczęli doszukiwać się w tym wpisie ukrytych znaczeń.

Lider Ich Troje reaguje na pytania o kryzys

Gwiazdor estrady zachował równie dużą wstrzemięźliwość informacyjną. W trakcie internetowego spotkania z fanami padło bezpośrednie pytanie o rzekome kłopoty w jego związku. Zamiast uciąć domysły, piosenkarz zasugerował obecność ułamka prawdy w krążących pogłoskach. Wypowiedzenie przez niego tych kilku słów błyskawicznie podsyciło niepokojące plotki.

Kolejny wpis małżonki artysty wywołał następną burzę wśród internautów. Kobieta podzieliła się przemyśleniami o swoim samorozwoju, dążeniu do zachowania cierpliwości i życiowego ładu. Zwróciła wyraźną uwagę na konieczność dostrzegania własnej wartości oraz codziennego funkcjonowania w harmonii ze swoimi uczuciami.

Cieszę się, że jestem już w tym miejscu. Że już nie muszę sobie udowadniać, ile jestem warta. To jest luksus, moi mili. Więc polecam. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia - napisała w sieci.

Kontynuując wywód, żona piosenkarza poinformowała o osiągnięciu przełomowego etapu. Zakomunikowała brak konieczności pokazywania innym swoich zalet. Prawdziwy komfort przynosi jej teraz świadomość własnej potęgi i stanowcze bronienie indywidualnych przekonań, całkowicie w oderwaniu od ocen wydawanych przez osoby trzecie.

