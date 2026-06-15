Śpisz po tej stronie łóżka? Naukowcy wskazali, jakie cechy charakteru dominują u takich osób

Wybór miejsca do spania na łóżku nie jest wcale dziełem przypadku, ponieważ według naukowców ukazuje on głęboko skrywane cechy naszego charakteru.

Analizy ekspertów dowodzą, że ludzie wybierający lewą stronę posłania charakteryzują się konkretnymi cechami osobowości.

Warto sprawdzić, co dokładnie oznaczają nasze sypialniane przyzwyczajenia i przekonać się, czy wpisujemy się w ten fascynujący profil psychologiczny.

Wybór lewej strony łóżka z partnerem. Naukowcy tłumaczą, z czego to wynika

Mogłoby się wydawać, że nasze wieczorne rytuały przed pójściem spać nie mają żadnego głębszego sensu, jednak eksperci dostarczają dowodów na to, że wybór lewej lub prawej strony materaca podczas spoczynku z partnerem ma ogromne znaczenie dla określenia naszego profilu psychologicznego. Zazwyczaj nie przywiązujemy wagi do tego, jak układamy się do snu, tymczasem ta drobnostka potrafi przekazać sporo informacji o naszym wnętrzu. Wnioski płynące z badań naukowych jasno pokazują, że jednostki zawsze układające się po lewej stronie łączą konkretne, bardzo interesujące cechy charakteru.

Jakie cechy wyróżniają osoby sypiające po lewej stronie łóżka?

Szczegółowe przyjrzenie się naszym nawykom w sypialni pozwala dostrzec fascynujące powiązania między ułożeniem ciała a osobowością. Z przeprowadzonych badań wynika, że ludzie, którzy nieustannie zajmują lewą stronę posłania, wyróżniają się przede wszystkim ogromną pewnością siebie, a także wyższym poczuciem własnej wartości i optymistycznym podejściem do otaczającej rzeczywistości. Warto dodać, że tę pozycję częściej obierają panowie, co bywa tłumaczone ich tendencją do celebrowania życiowych triumfów. Pojawiają się nawet głosy sugerujące, że zmiana dotychczasowego miejsca w sypialni na lewe może wpłynąć korzystnie na budowanie naszej samooceny.

Kolejną istotną cechą tej grupy jest niepoprawny optymizm, co potwierdza psycholog Hope Bastine, zwracając uwagę na to, że miłośnicy lewej strony znacznie rzadziej budzą się w złym nastroju i z dużo większym zapałem stawiają czoła codziennym problemom. Takie same wnioski przyniosło badanie Sealy z 2015 roku, które dowiodło, że to właśnie ci ludzie najczęściej zaczynają dzień z uśmiechem na twarzy i niezwykłym entuzjazmem. Oprócz tego naukowcy przypisują im ogromną kreatywność oraz zdolność do nieszablonowego rozwiązywania problemów. Potwierdzeniem tego są analizy przeprowadzone przez Premier Inn w 2021 roku, wykazujące u tych osób bogatą wyobraźnię i otwarty umysł, co eksperci powiązali z aktywnością prawej półkuli mózgowej. Z kolei pisarka Kayla Asbach zwraca uwagę na fakt, że nawet tak niepozorne codzienne przyzwyczajenia, jak wybór odpowiedniej części posłania, potrafią silnie oddziaływać na to, w jaki sposób odbieramy świat i jak się czujemy każdego dnia.

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