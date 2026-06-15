Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty? Wiesz, ile to jest 40+5×8−5×2=? Na podanie poprawnej odpowiedzi masz 10 sekund

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-06-15 10:04

Wszyscy wiemy, że regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla zdrowia ciała. Ale co z naszym mózgiem? Ten najbardziej złożony i fascynujący organ również potrzebuje codziennej stymulacji, aby na długo zachować swoją sprawność, elastyczność i pełną funkcjonalność. Znakomitym sposobem na rozruszanie naszych szarych komórek są zagadki i łamigłówki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, to spróbujcie obliczyć w 10 sekund następujące działanie: 40+5×8−5×2=?

Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty? Wiesz, ile to jest 40+5×8−5×2=? Na podanie poprawnej odpowiedzi masz 10 sekund
Autor: pressfoto/ Freepik.com
  • Aby zachować sprawność umysłową na lata, mózg potrzebuje codziennej stymulacji, podobnie jak ciało aktywności fizycznej.
  • Łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na rozruszanie szarych komórek, poprawę koncentracji i logicznego myślenia.
  • Nawet proste działania skutecznie pobudzają umysł do tworzenia nowych połączeń nerwowych, wspierając pamięć.

Tak jak nasze ciało potrzebuje regularnej aktywności fizycznej, aby zachować zdrowie i sprawność, tak również umysł wymaga codziennego treningu. Mózg jest niezwykle złożonym narządem, który najlepiej funkcjonuje wtedy, gdy jest stale pobudzany do pracy. Jeśli chcemy cieszyć się dobrą pamięcią, koncentracją i zdolnością logicznego myślenia przez długie lata, powinniśmy każdego dnia poświęcać czas na ćwiczenie umysłu. Istnieje wiele sposobów rozwijania sprawności intelektualnej. Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, nauka języków obcych, gry logiczne czy zdobywanie nowych umiejętności pobudzają mózg do tworzenia nowych połączeń nerwowych. Dzięki temu łatwiej przyswajamy informacje, szybciej rozwiązujemy problemy i dłużej zachowujemy sprawność poznawczą.

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Ile to jest 40+5×8−5×2=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Znakomitym sposobem treningu umysłowego są wszelkiego rodzaju zagadki i łamigłówki matematyczne. Wcale nie musisz być matematycznym geniuszem, aby po nie sięgać. Nawet chwila poświęcona prostemu działaniu skutecznie rozrusza szare komórki. Wiecie już, ile to jest 40+5×8−5×2=? Jeśli nie, to poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

40+5×8−5×2=? - rozwiązanie krok po kroku

Aby obliczyć wyrażenie 40 + 5 × 8 − 5 × 2, stosujemy kolejność działań: najpierw mnożenie, potem dodawanie i odejmowanie.

1. Obliczamy mnożenia:

5 × 8 = 40

5 × 2 = 10

Otrzymujemy:

40 + 40 − 10

2. Wykonujemy dodawanie:

40 + 40 = 80

Otrzymujemy:

80 − 10

3. Wykonujemy odejmowanie:

80 − 10 = 70

Poprawna odpowiedź: 40+5×8−5×2=70

Udało wam się podać poprawną odpowiedź w 10 sekund? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!

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