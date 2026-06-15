Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty? Wiesz, ile to jest 40+5×8−5×2=? Na podanie poprawnej odpowiedzi masz 10 sekund

Wszyscy wiemy, że regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla zdrowia ciała. Ale co z naszym mózgiem? Ten najbardziej złożony i fascynujący organ również potrzebuje codziennej stymulacji, aby na długo zachować swoją sprawność, elastyczność i pełną funkcjonalność. Znakomitym sposobem na rozruszanie naszych szarych komórek są zagadki i łamigłówki matematyczne. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, to spróbujcie obliczyć w 10 sekund następujące działanie: 40+5×8−5×2=?

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