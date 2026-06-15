Koniec z prasowaniem ubrań po praniu. Prosty trik z płynem za kilka złotych

Odpowiednie pranie i rozwieszanie ubrań to klucz do uniknięcia prasowania.

Dodanie octu lub odżywki do włosów do pralki zapobiega zagnieceniom i elektryzowaniu się materiałów.

Poznaj proste metody na gładkie ubrania bez użycia żelazka.

Sprawdzone metody na pranie bez zagnieceń

Odpowiednie podejście do prania może znacznie ograniczyć potrzebę późniejszego prasowania ubrań. Kluczowym krokiem jest odpowiednia segregacja odzieży przed włożeniem jej do bębna. Należy dzielić rzeczy nie tylko ze względu na kolor, ale przede wszystkim rodzaj tkaniny. Mieszanie delikatnych materiałów z grubszymi, takimi jak jeansy, lub pranie wełny z bielizną, to błąd, który sprzyja powstawaniu zagnieceń. Ważne jest również odpowiednie ładowanie pralki – bęben nie powinien być wypełniony w więcej niż dwóch trzecich. Zbyt ciasno upchnięte ubrania gniotą się znacznie bardziej, a stosowane detergenty tracą na skuteczności. Równie istotne jest natychmiastowe wyjęcie wypranej odzieży z urządzenia po zakończeniu programu. Zanim mokre rzeczy trafią na suszarkę (tradycyjną lub bębnową), należy je dokładnie strzepnąć. Ten prosty ruch pomaga wstępnie rozprostować drobne zagniecenia.

Domowe płyny do płukania zmniejszające zagniecenia

Istnieją również domowe, proste do przygotowania specyfiki, które pomagają w utrzymaniu gładkości tkanin. Doskonałym rozwiązaniem, które często kurzy się na łazienkowej półce, jest odżywka do włosów. Jeśli jakiś kosmetyk nie sprawdził się do pielęgnacji, można wlać około 50 ml do przegródki na płyn do płukania. Odżywka zadziała w końcowej fazie cyklu, wygładzając powstałe zagniecenia i zapobiegając elektryzowaniu się ubrań, co jest szczególnie istotne w przypadku swetrów.

Alternatywą dla odżywki jest ocet. Posiada on doskonałe właściwości zmiękczające, działając podobnie do sklepowych płynów. Dodanie pół szklanki octu do komory na płyn do płukania sprawia, że włókna ubrań stają się luźniejsze. Dzięki temu tkaniny nie ulegają silnym zagnieceniom nawet podczas intensywnego wirowania.