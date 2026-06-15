Te muślinowe zestawy z Pepco są idealne na lato. Są wygodne, lekkie i stylowe. Kosztują tylko 65 zł!

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-15 9:49

Gdy temperatury rosną, wiele osób zaczyna szukać ubrań, które zapewnią komfort nawet podczas największych upałów. Właśnie dlatego latem ogromną popularnością cieszy się muślin. To lekki, przewiewny materiał wykonany z naturalnej bawełny. Teraz modne komplety z tej tkaniny można znaleźć w Pepco w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Pepco
Autor: Pepco/ Materiały prasowe
  • Wzrost temperatur sprawia, że poszukiwane są ubrania zapewniające lekkość i przewiewność, a pewien naturalny materiał cieszy się niezmienną popularnością w letnich kolekcjach.
  • Cechy charakterystyczne tego materiału, takie jak miękkość, zdolność do swobodnego przepuszczania powietrza oraz unikalna tekstura niewymagająca prasowania, czynią go idealnym wyborem na upalne dni.
  • Obecne trendy modowe sprzyjają kompletnym zestawom odzieżowym, które oferują spójną estetykę i łatwość w tworzeniu modnych, wakacyjnych stylizacji.
  • Dostępność takich komfortowych i stylowych rozwiązań w przystępnych cenach sprawia, że są one atrakcyjną propozycją, łączącą wygodę z wszechstronnością użytkowania na wiele letnich okazji.

W aktualnej ofercie sieci pojawił się różowy zestaw muślinowy, który składa się z koszuli z krótkim rękawem oraz wygodnych szortów. To propozycja idealna zarówno na wakacyjny wyjazd, spacer po nadmorskim kurorcie, jak i codzienne letnie stylizacje.

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Zestawy muślinowe z Pepco

Muślin od kilku sezonów nie wychodzi z mody. Nic dziwnego. Jest miękki, przyjemny dla skóry i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki charakterystycznej, lekko marszczonej strukturze nie wymaga też prasowania, co docenią szczególnie osoby ceniące wygodę.

Koszula dostępna w Pepco została wykonana w 100 proc. z bawełny. Ma klasyczny kołnierzyk, luźniejszy krój i krótkie rękawy, dzięki czemu świetnie sprawdzi się podczas gorących dni. Jej cena to zaledwie 35 zł.

Do kompletu można dobrać pasujące szorty w tym samym odcieniu różu. Model wyposażono w wygodną, elastyczną talię, która zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. Szorty kosztują 30 zł.

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Modny komplet z Pepco za 65 zł

Coraz więcej kobiet stawia latem na gotowe zestawy, które pozwalają stworzyć efektowną stylizację bez długiego zastanawiania się nad doborem poszczególnych elementów garderoby. Muślinowy komplet z Pepco doskonale wpisuje się w ten trend.

Koszulę i szorty można nosić razem, tworząc spójny wakacyjny look, ale równie dobrze sprawdzą się jako osobne elementy stylizacji. Koszula będzie świetnie wyglądać z jeansowymi szortami, lnianymi spodniami czy białą spódnicą, natomiast różowe szorty można połączyć z prostym topem lub klasycznym T-shirtem.

Lekki materiał, luźny fason i modny kolor sprawiają, że ten komplet może okazać się jednym z hitów tegorocznego lata. Sprawdzi się podczas urlopu, weekendowego wyjazdu, spacerów po mieście czy relaksu w ogrodzie.

Największym zaskoczeniem jest jednak cena. Za koszulę i szorty zapłacimy łącznie tylko 65 zł, co przy składzie ze 100-procentowej bawełny i modnym fasonie jest naprawdę atrakcyjną ofertą. Jeśli szukasz wygodnych ubrań na lato, warto zwrócić uwagę na tę nowość z Pepco.

Pepco
Autor: Pepco / Materiały prasowe
moda
Pepco