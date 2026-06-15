Te muślinowe zestawy z Pepco są idealne na lato. Są wygodne, lekkie i stylowe. Kosztują tylko 65 zł!

Wzrost temperatur sprawia, że poszukiwane są ubrania zapewniające lekkość i przewiewność, a pewien naturalny materiał cieszy się niezmienną popularnością w letnich kolekcjach.

Cechy charakterystyczne tego materiału, takie jak miękkość, zdolność do swobodnego przepuszczania powietrza oraz unikalna tekstura niewymagająca prasowania, czynią go idealnym wyborem na upalne dni.

Obecne trendy modowe sprzyjają kompletnym zestawom odzieżowym, które oferują spójną estetykę i łatwość w tworzeniu modnych, wakacyjnych stylizacji.

Dostępność takich komfortowych i stylowych rozwiązań w przystępnych cenach sprawia, że są one atrakcyjną propozycją, łączącą wygodę z wszechstronnością użytkowania na wiele letnich okazji.

W aktualnej ofercie sieci pojawił się różowy zestaw muślinowy, który składa się z koszuli z krótkim rękawem oraz wygodnych szortów. To propozycja idealna zarówno na wakacyjny wyjazd, spacer po nadmorskim kurorcie, jak i codzienne letnie stylizacje.

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Zestawy muślinowe z Pepco

Muślin od kilku sezonów nie wychodzi z mody. Nic dziwnego. Jest miękki, przyjemny dla skóry i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki charakterystycznej, lekko marszczonej strukturze nie wymaga też prasowania, co docenią szczególnie osoby ceniące wygodę.

Koszula dostępna w Pepco została wykonana w 100 proc. z bawełny. Ma klasyczny kołnierzyk, luźniejszy krój i krótkie rękawy, dzięki czemu świetnie sprawdzi się podczas gorących dni. Jej cena to zaledwie 35 zł.

Do kompletu można dobrać pasujące szorty w tym samym odcieniu różu. Model wyposażono w wygodną, elastyczną talię, która zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. Szorty kosztują 30 zł.

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Modny komplet z Pepco za 65 zł

Coraz więcej kobiet stawia latem na gotowe zestawy, które pozwalają stworzyć efektowną stylizację bez długiego zastanawiania się nad doborem poszczególnych elementów garderoby. Muślinowy komplet z Pepco doskonale wpisuje się w ten trend.

Koszulę i szorty można nosić razem, tworząc spójny wakacyjny look, ale równie dobrze sprawdzą się jako osobne elementy stylizacji. Koszula będzie świetnie wyglądać z jeansowymi szortami, lnianymi spodniami czy białą spódnicą, natomiast różowe szorty można połączyć z prostym topem lub klasycznym T-shirtem.

Lekki materiał, luźny fason i modny kolor sprawiają, że ten komplet może okazać się jednym z hitów tegorocznego lata. Sprawdzi się podczas urlopu, weekendowego wyjazdu, spacerów po mieście czy relaksu w ogrodzie.

Największym zaskoczeniem jest jednak cena. Za koszulę i szorty zapłacimy łącznie tylko 65 zł, co przy składzie ze 100-procentowej bawełny i modnym fasonie jest naprawdę atrakcyjną ofertą. Jeśli szukasz wygodnych ubrań na lato, warto zwrócić uwagę na tę nowość z Pepco.