Te muślinowe zestawy z Pepco są idealne na lato. Są wygodne, lekkie i stylowe. Kosztują tylko 65 zł!

- Wzrost temperatur sprawia, że poszukiwane są ubrania zapewniające lekkość i przewiewność, a pewien naturalny materiał cieszy się niezmienną popularnością w letnich kolekcjach.
- Cechy charakterystyczne tego materiału, takie jak miękkość, zdolność do swobodnego przepuszczania powietrza oraz unikalna tekstura niewymagająca prasowania, czynią go idealnym wyborem na upalne dni.
- Obecne trendy modowe sprzyjają kompletnym zestawom odzieżowym, które oferują spójną estetykę i łatwość w tworzeniu modnych, wakacyjnych stylizacji.
- Dostępność takich komfortowych i stylowych rozwiązań w przystępnych cenach sprawia, że są one atrakcyjną propozycją, łączącą wygodę z wszechstronnością użytkowania na wiele letnich okazji.
W aktualnej ofercie sieci pojawił się różowy zestaw muślinowy, który składa się z koszuli z krótkim rękawem oraz wygodnych szortów. To propozycja idealna zarówno na wakacyjny wyjazd, spacer po nadmorskim kurorcie, jak i codzienne letnie stylizacje.
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Zestawy muślinowe z Pepco
Muślin od kilku sezonów nie wychodzi z mody. Nic dziwnego. Jest miękki, przyjemny dla skóry i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki charakterystycznej, lekko marszczonej strukturze nie wymaga też prasowania, co docenią szczególnie osoby ceniące wygodę.
Koszula dostępna w Pepco została wykonana w 100 proc. z bawełny. Ma klasyczny kołnierzyk, luźniejszy krój i krótkie rękawy, dzięki czemu świetnie sprawdzi się podczas gorących dni. Jej cena to zaledwie 35 zł.
Do kompletu można dobrać pasujące szorty w tym samym odcieniu różu. Model wyposażono w wygodną, elastyczną talię, która zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. Szorty kosztują 30 zł.
Modny komplet z Pepco za 65 zł
Coraz więcej kobiet stawia latem na gotowe zestawy, które pozwalają stworzyć efektowną stylizację bez długiego zastanawiania się nad doborem poszczególnych elementów garderoby. Muślinowy komplet z Pepco doskonale wpisuje się w ten trend.
Koszulę i szorty można nosić razem, tworząc spójny wakacyjny look, ale równie dobrze sprawdzą się jako osobne elementy stylizacji. Koszula będzie świetnie wyglądać z jeansowymi szortami, lnianymi spodniami czy białą spódnicą, natomiast różowe szorty można połączyć z prostym topem lub klasycznym T-shirtem.
Lekki materiał, luźny fason i modny kolor sprawiają, że ten komplet może okazać się jednym z hitów tegorocznego lata. Sprawdzi się podczas urlopu, weekendowego wyjazdu, spacerów po mieście czy relaksu w ogrodzie.
Największym zaskoczeniem jest jednak cena. Za koszulę i szorty zapłacimy łącznie tylko 65 zł, co przy składzie ze 100-procentowej bawełny i modnym fasonie jest naprawdę atrakcyjną ofertą. Jeśli szukasz wygodnych ubrań na lato, warto zwrócić uwagę na tę nowość z Pepco.