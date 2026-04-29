Paweł Deląg kiedyś i dziś. Tak na przestrzeni lat zmieniał się nastolatek z "Młodych wilków"

Tak zaczynał Paweł Deląg. Rola u Spielberga otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery

Paweł Deląg to nazwisko, które od trzech dekad jest synonimem sukcesu w polskim show-biznesie. Choć dziś kojarzony jest z rolami dojrzałych, charyzmatycznych mężczyzn, jego droga na szczyt zaczęła się tuż po ukończeniu krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 1993 roku. Mało kto pamięta, że jego debiut na wielkim ekranie był prawdziwym trzęsieniem ziemi. Aktor zagrał niewielką, ale znaczącą rolę Dolka Horowitza w nagrodzonym Oscarami filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera". To był start, o jakim marzy każdy początkujący artysta.

Prawdziwą popularność i status idola przyniosła mu jednak rola Biedrony w kultowym filmie "Młode wilki" z 1995 roku. Obraz Jarosława Żamojdy stał się manifestem pokolenia wchodzącego w dorosłość w czasach transformacji, a Deląg, z charakterystyczną fryzurą i buntowniczym spojrzeniem, stał się jego symbolem. Równolegle rozwijał swoją karierę teatralną, występując na deskach teatrów w Warszawie, Kielcach i Wrocławiu.

Od "Chłopaków, którzy nie płaczą" po "Quo Vadis". Te role zdefiniowały jego karierę

Przełom lat 90. i 2000. to czas, w którym Paweł Deląg ugruntował swoją pozycję w czołówce polskich aktorów. Publiczność pokochała go za komediowe wcielenie Jarosława "Kellera" Psikuty w filmie "Chłopaki nie płaczą", gdzie stworzył niezapomniany duet z Mirosławem Zbrojewiczem. Równie ciepło przyjęto jego rolę szofera Jacka w serialu "Tygrysy Europy". Jednak to rok 2001 przyniósł mu rolę życia. Wcielił się w Marka Winicjusza w monumentalnej ekranizacji "Quo Vadis?" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Ta kreacja uczyniła z niego gwiazdę największego formatu.

Aktor nie ograniczał się jednak tylko do polskiego rynku. Zrobił imponującą karierę za wschodnią granicą, grając w ponad 60 produkcjach rosyjskich, ukraińskich i białoruskich, w tym w głośnym filmie historycznym "Wiking". Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku publicznie oświadczył, że kończy współpracę z rosyjskimi filmowcami. Polscy widzowie mogli go regularnie oglądać w popularnych serialach, takich jak "Na dobre i na złe", "M jak miłość" oraz "Przyjaciółki", w którym grał do 2025 roku.

Jeden z ostatnich prawdziwych amantów polskiego kina. To za to pokochały go miliony

Paweł Deląg przez lata zapracował na miano jednego z największych amantów polskiego kina. Jego sukces to nie tylko talent, ale również niezwykła charyzma, głęboki głos i magnetyczne spojrzenie. W latach 90. był ucieleśnieniem młodzieńczego buntu i romantycznego bohatera, co przyniosło mu rzesze fanek. Stał się prawdziwym symbolem tamtej dekady.

Widzowie cenili go jednak przede wszystkim za wszechstronność. Z taką samą łatwością wcielał się w role gangsterów z przymrużeniem oka, co w postaci historyczne czy romantycznych bohaterów w komediach. Jego ekranowa obecność zawsze była wyrazista, a on sam potrafił nadać każdej postaci wiarygodności i głębi.

Niezwykła metamorfoza Pawła Deląga. Kiedyś bożyszcze nastolatek, dziś dojrzały mężczyzna

Aktor dosłownie zmieniał się na oczach widzów, a jego transformacja jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. W latach 90. jego znakiem rozpoznawczym były nieco dłuższe włosy i gładko ogolona twarz. Taki wizerunek, połączony z młodzieńczą sylwetką, czynił go ikoną stylu i bożyszczem nastolatek.

Z biegiem lat jego wygląd ewoluował w stronę klasycznej, męskiej elegancji. Dziś Paweł Deląg to dojrzały mężczyzna, który nosi krótką, siwiejącą fryzurę i zadbany zarost. Chłopięcy urok zamienił na dojrzałą elegancję i pewność siebie, stając się uosobieniem stylu "silver fox". Ta przemiana doskonale odzwierciedla jego drogę zawodową – od ról zbuntowanych chłopców do kreacji doświadczonych, silnych mężczyzn.

Jego życie prywatne od lat budzi emocje. Z kim spotykał się Paweł Deląg?

Paweł Deląg zawsze chronił swoją prywatność, jednak jego życie uczuciowe niezmiennie budziło ogromne zainteresowanie mediów. Aktor jest ojcem dwóch synów – Pawła juniora, który przyszedł na świat w 1993 roku ze związku z aktorką Katarzyną Gajdarską, oraz Mikołaja. Przez lata łączono go z wieloma znanymi kobietami, w tym z Katarzyną Skrzynecką, Patrycją Markowską czy Dominiką Kulczyk. Od 2024 roku aktor pozostaje w nieformalnym związku z Patrycją Komorowską. Na początku 2026 roku para ogłosiła, że spodziewa się narodzin dziecka. Mimo dużej uwagi ze strony prasy, aktorowi zawsze udawało się zachować klasę i unikać skandali.

Aktorstwo to nie wszystko. Czym dziś zajmuje się Paweł Deląg?

Choć aktorstwo pozostaje jego największą pasją, Paweł Deląg z powodzeniem realizuje się także na innych polach. Coraz częściej staje po drugiej stronie kamery jako reżyser i producent. W 2018 roku wyreżyserował fabularyzowany dokument "Zrodzeni do szabli", w którym zagrał razem z synem. Był również producentem kreatywnym i jednym z głównych aktorów polsko-ukraińskiego serialu "Kawa z kardamonem".

Aktor nie rezygnuje z pracy na planach filmowych i serialowych, regularnie pojawiając się w nowych produkcjach. Pozostaje również aktywny na scenie teatralnej. Jego nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych wyzwań artystycznych udowadniają, że jest jednym z najciężej pracujących i najbardziej wszechstronnych artystów swojego pokolenia.