Amant z "Niani" to przeszłość. Tak dziś wygląda ceniony na świecie Tomasz Kot

Zaczynał na deskach teatru. Tak wyglądały początki kariery Tomasza Kota

Choć dziś kojarzony jest głównie z wielkim ekranem, Tomasz Kot swoją przygodę z aktorstwem zaczynał w teatrze. Urodzony w Legnicy, w młodości marzył o liceum plastycznym, jednak ostatecznie trafił do klasy humanistycznej. Decyzję o byciu aktorem podjął na poważnie po obejrzeniu filmu "Braveheart. Waleczne serce". Już w 1995 roku zadebiutował na scenie Teatru Dramatycznego w Legnicy w sztuce "Narkotyki" Witkacego. Po maturze dostał się do krakowskiej PWST, którą ukończył w 2001 roku, zdobywając wyróżnienie za rolę w spektaklu dyplomowym w reżyserii Jerzego Stuhra. Przez lata był związany z teatrami w Krakowie i Warszawie, zbierając świetne recenzje za swoje sceniczne kreacje.

Od lowelasa w sitcomie do wybitnego kardiochirurga. Role, które zdefiniowały jego karierę

Prawdziwą ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły mu role telewizyjne. Widzowie pokochali go jako handlowca Jacka Darewicza w sitcomie "Camera Café", ale to rola Maksymiliana Skalskiego w serialu "Niania" ugruntowała jego status gwiazdy. Przez cztery lata wcielał się w postać zamożnego producenta, zdobywając serca publiczności. Równocześnie udowadniał swoją wszechstronność na dużym ekranie. Przełomem okazała się rola Ryszarda Riedla w filmie "Skazany na bluesa" z 2005 roku, za którą otrzymał liczne nagrody i udowodnił, że jest aktorem o ogromnym potencjale dramatycznym.

Jego kariera to pasmo wybitnych kreacji. Największe uznanie przyniosła mu rola Zbigniewa Religi w głośnym filmie "Bogowie" (2014), za którą otrzymał Orła dla najlepszego aktora. Ta kreacja otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery, której ukoronowaniem była główna rola w nagradzanym melodramacie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" (2018). Film ten przyniósł mu nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. W kolejnych latach pojawił się m.in. w serialu BBC "Świat w ogniu: Początki", a także w nowej odsłonie "Akademii pana Kleksa", gdzie wcielił się w tytułową postać.

Charyzma, talent i niezwykła wszechstronność. Oto fenomen Tomasza Kota

Widzowie pokochali Tomasza Kota za jego niezwykłą zdolność do transformacji. Potrafi być zarówno czarującym amantem w komediach romantycznych, jak i skomplikowanym bohaterem w dramatach psychologicznych. Jego charyzma i charakterystyczny głos sprawiają, że nie da się go pomylić z żadnym innym aktorem. Publiczność ceni go za autentyczność i wiarygodność, z jaką wciela się w każdą postać. Niezależnie od tego, czy gra legendarnego muzyka, genialnego lekarza, czy ekscentrycznego czarodzieja, zawsze potrafi przykuć uwagę i sprawić, że widzowie wierzą w historię, którą opowiada.

Niesamowita metamorfoza Tomasza Kota. Od gwiazdy sitcomów do aktora światowego formatu

Na przestrzeni lat Tomasz Kot przeszedł imponującą metamorfozę, nie tylko artystyczną, ale i wizerunkową. Na początku kariery, zwłaszcza w czasach "Niani", kojarzony był z wizerunkiem eleganckiego mężczyzny w garniturze. Jego role komediowe utrwaliły obraz sympatycznego, wysokiego aktora o nieco chłopięcym uroku. Prawdziwa zmiana nastąpiła wraz z rolą w "Bogach". Na potrzeby filmu aktor schudł, zapuścił włosy i nosił charakterystyczne okulary, upodabniając się do profesora Religi. To pokazało, jak daleko jest w stanie posunąć się dla roli. Dziś, jako aktor o międzynarodowej renomie, prezentuje styl dojrzałego, światowego mężczyzny. Często pojawia się z zarostem, a jego wizerunek stał się bardziej wyrafinowany i stonowany, co doskonale koresponduje z jego obecnym statusem w branży filmowej.

Życie prywatne trzyma z dala od blasku fleszy. Z żoną jest od lat

Mimo ogromnej popularności, Tomasz Kot należy do grona gwiazd, które konsekwentnie chronią swoją prywatność. Aktor rzadko opowiada o swoim życiu osobistym w wywiadach i nie jest częstym bywalcem na ściankach. Od 30 września 2006 roku jest w związku małżeńskim z Agnieszką Kot (z domu Olczyk). Para poznała się jeszcze na studiach w Krakowie. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci: córkę Blankę (urodzoną w 2007 roku) oraz syna Leona (urodzonego w 2010 roku).

Tomasz Kot nie zwalnia tempa. W jakich produkcjach go zobaczyliśmy i zobaczymy?

Aktor nieustannie rozwija swoją karierę, coraz częściej pojawiając się w produkcjach międzynarodowych. W 2025 roku można go było zobaczyć we włoskiej produkcji religijnej "Wersja Judasza" u boku Ruperta Everetta. Wcielił się również w Piotra Wójcika, przywódcę sekty w serialu HBO MAX "Niebo. Rok w piekle". Jego kalendarz na kolejne lata jest już wypełniony. Wśród zapowiadanych projektów znajduje się produkcja "Adam" (2027), gdzie wcieli się w postać Eduarda Federera. Tak bogaty repertuar dowodzi, że jego kariera zarówno w Polsce, jak i za granicą, wciąż nabiera rozpędu.