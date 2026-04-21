Amant z "Niani" to przeszłość. Tak dziś wygląda ceniony na świecie Tomasz Kot

2026-04-21 6:30

Zapomnijcie o uroczym panu Skalskim z "Niani". Tomasz Kot przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim kinie, zdobywając międzynarodowe uznanie. 21 kwietnia 2026 aktor obchodzi 49. urodziny. Zobaczcie jego niewiarygodną przemianę na przestrzeni lat na zdjęciach.

Zaczynał na deskach teatru. Tak wyglądały początki kariery Tomasza Kota

Choć dziś kojarzony jest głównie z wielkim ekranem, Tomasz Kot swoją przygodę z aktorstwem zaczynał w teatrze. Urodzony w Legnicy, w młodości marzył o liceum plastycznym, jednak ostatecznie trafił do klasy humanistycznej. Decyzję o byciu aktorem podjął na poważnie po obejrzeniu filmu "Braveheart. Waleczne serce". Już w 1995 roku zadebiutował na scenie Teatru Dramatycznego w Legnicy w sztuce "Narkotyki" Witkacego. Po maturze dostał się do krakowskiej PWST, którą ukończył w 2001 roku, zdobywając wyróżnienie za rolę w spektaklu dyplomowym w reżyserii Jerzego Stuhra. Przez lata był związany z teatrami w Krakowie i Warszawie, zbierając świetne recenzje za swoje sceniczne kreacje.

Od lowelasa w sitcomie do wybitnego kardiochirurga. Role, które zdefiniowały jego karierę

Prawdziwą ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły mu role telewizyjne. Widzowie pokochali go jako handlowca Jacka Darewicza w sitcomie "Camera Café", ale to rola Maksymiliana Skalskiego w serialu "Niania" ugruntowała jego status gwiazdy. Przez cztery lata wcielał się w postać zamożnego producenta, zdobywając serca publiczności. Równocześnie udowadniał swoją wszechstronność na dużym ekranie. Przełomem okazała się rola Ryszarda Riedla w filmie "Skazany na bluesa" z 2005 roku, za którą otrzymał liczne nagrody i udowodnił, że jest aktorem o ogromnym potencjale dramatycznym.

Jego kariera to pasmo wybitnych kreacji. Największe uznanie przyniosła mu rola Zbigniewa Religi w głośnym filmie "Bogowie" (2014), za którą otrzymał Orła dla najlepszego aktora. Ta kreacja otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery, której ukoronowaniem była główna rola w nagradzanym melodramacie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" (2018). Film ten przyniósł mu nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. W kolejnych latach pojawił się m.in. w serialu BBC "Świat w ogniu: Początki", a także w nowej odsłonie "Akademii pana Kleksa", gdzie wcielił się w tytułową postać.

Charyzma, talent i niezwykła wszechstronność. Oto fenomen Tomasza Kota

Widzowie pokochali Tomasza Kota za jego niezwykłą zdolność do transformacji. Potrafi być zarówno czarującym amantem w komediach romantycznych, jak i skomplikowanym bohaterem w dramatach psychologicznych. Jego charyzma i charakterystyczny głos sprawiają, że nie da się go pomylić z żadnym innym aktorem. Publiczność ceni go za autentyczność i wiarygodność, z jaką wciela się w każdą postać. Niezależnie od tego, czy gra legendarnego muzyka, genialnego lekarza, czy ekscentrycznego czarodzieja, zawsze potrafi przykuć uwagę i sprawić, że widzowie wierzą w historię, którą opowiada.

Niesamowita metamorfoza Tomasza Kota. Od gwiazdy sitcomów do aktora światowego formatu

Na przestrzeni lat Tomasz Kot przeszedł imponującą metamorfozę, nie tylko artystyczną, ale i wizerunkową. Na początku kariery, zwłaszcza w czasach "Niani", kojarzony był z wizerunkiem eleganckiego mężczyzny w garniturze. Jego role komediowe utrwaliły obraz sympatycznego, wysokiego aktora o nieco chłopięcym uroku. Prawdziwa zmiana nastąpiła wraz z rolą w "Bogach". Na potrzeby filmu aktor schudł, zapuścił włosy i nosił charakterystyczne okulary, upodabniając się do profesora Religi. To pokazało, jak daleko jest w stanie posunąć się dla roli. Dziś, jako aktor o międzynarodowej renomie, prezentuje styl dojrzałego, światowego mężczyzny. Często pojawia się z zarostem, a jego wizerunek stał się bardziej wyrafinowany i stonowany, co doskonale koresponduje z jego obecnym statusem w branży filmowej.

Życie prywatne trzyma z dala od blasku fleszy. Z żoną jest od lat

Mimo ogromnej popularności, Tomasz Kot należy do grona gwiazd, które konsekwentnie chronią swoją prywatność. Aktor rzadko opowiada o swoim życiu osobistym w wywiadach i nie jest częstym bywalcem na ściankach. Od 30 września 2006 roku jest w związku małżeńskim z Agnieszką Kot (z domu Olczyk). Para poznała się jeszcze na studiach w Krakowie. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci: córkę Blankę (urodzoną w 2007 roku) oraz syna Leona (urodzonego w 2010 roku).

Tomasz Kot nie zwalnia tempa. W jakich produkcjach go zobaczyliśmy i zobaczymy?

Aktor nieustannie rozwija swoją karierę, coraz częściej pojawiając się w produkcjach międzynarodowych. W 2025 roku można go było zobaczyć we włoskiej produkcji religijnej "Wersja Judasza" u boku Ruperta Everetta. Wcielił się również w Piotra Wójcika, przywódcę sekty w serialu HBO MAX "Niebo. Rok w piekle". Jego kalendarz na kolejne lata jest już wypełniony. Wśród zapowiadanych projektów znajduje się produkcja "Adam" (2027), gdzie wcieli się w postać Eduarda Federera. Tak bogaty repertuar dowodzi, że jego kariera zarówno w Polsce, jak i za granicą, wciąż nabiera rozpędu.

Quiz. Dopasuj postać graną przez Tomasza Kota do odpowiedniego filmu!
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Tomasz Kot zagrał Ryśka Riedla, wokalistę zespołu Dżem, w filmie...
