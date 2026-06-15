Wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa z Ekwadorem. Gol w ostatnich minutach

Mocne defensywy i szybkie tempo gry

Obie reprezentacje w świetnym stylu awansowały na mundial w 2026 roku. WKS w dziesięciu meczach eliminacji nie straciło bramki, natomiast Ekwador uplasował się na drugim miejscu w strefie południowoamerykańskiej, jedynie za broniącą tytułu Argentyną. W 18 spotkaniach kwalifikacji stracił zaledwie pięć goli.

Mimo silnych defensyw gra była prowadzona w szybkim tempie. W pierwszej połowie zawodnicy z Ameryki Południowej dwukrotnie trafili w poprzeczkę. Najpierw zza pola karnego strzelał John Yeboah, a następnie blisko zdobycia bramki był Alan Minda. Iworyjczycy przed przerwą mogli odpowiedzieć po kontrataku, ale Nicolas Pepe został zablokowany.

Kto strzelił decydującego gola w meczu?

Drugą połowę piłkarze z Afryki zaczęli z większą energią, jednak również oni trafili w poprzeczkę po strzale Elye Wahla. Bohaterem Wybrzeża Kości Słoniowej okazał się Amad Diallo. Pomocnik wpisał się na listę strzelców w 90. minucie spotkania.

Diallo pojawił się na murawie w 56. minucie i zdołał przesądzić o wyniku. Sędzią meczu, który obejrzało 68 274 widzów, był Francois Letexier z Francji. Kolejne mecze w grupie E odbędą się 20 czerwca. Niemcy zagrają z WKS w Toronto, a Ekwador zmierzy się z Curacao w Kansas City.