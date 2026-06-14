Kolejna znana ofiara katastrofy w Brazylii. Nie żyje influencer z Argentyny. Co wydarzyło się w Rio?

Fani z całego świata są w szoku w związku ze śmiercią znanego amerykańskiego muzyka. Przebywający w Brazylii piosenkarz Oliver Tree zginął w katastrofie helikoptera w Rio de Janeiro. Szczegóły zdarzenia wciąż pozostają nieznane. Okazało się jednak, że muzyk nie jest jedyną znaną ofiarą tej ogromnej tragedii.

Dramat w Rio de Janeiro. Oliver Tree zginął w katastrofie

Do tragedii doszło w niedzielę, 14 czerwca, o poranku czasu lokalnego. W Recreio dos Bandeirantes, południowej dzielnicy Rio de Janeiro, zderzyły się dwa helikoptery. Maszyny runęły na wypełniony autami parking i stanęły w płomieniach, a wraz z nimi spłonęło około 20 samochodów - jak podaje brazylijski oddział telewizji CNN. Serwis potwierdził też, powołując się na źródła w lokalnej policji, że zginęło łącznie sześć osób - pilot jednego z helikopterów oraz pilot i czterech pasażerów drugiego z nich. Po zabezpieczeniu miejsca wypadku trwa ustalanie jego przyczyn.

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"Według wstępnych informacji ze strony straży pożarnej, maszyny zderzyły się ze sobą w locie i spadły. Na miejscu upadku, parkingu z samochodami, około 20 pojazdów zostało trafionych i stanęło w ogniu" - podaje CNN Brasil.

Argentyński influencer również na liście ofiar. Miał miliony fanów

Podczas gdy fani opłakiwali już śmierć 32-letniego wykonawcy hitu "Miss you", w południowoamerykańskich mediach potwierdziła się kolejna wstrząsająca wiadomość - pełna lista pasażerów, którzy nie przeżyli katastrofy. Na pokładzie feralnego helikoptera wraz z koncertującym amerykańskim piosenkarzem znajdował się też Gaspar Prim, znany jako Gaspi influencer i youtuber z Argentyny.

Chłopak miał zaledwie 23 lata - pasjonował się między innymi sztukami walki. Jego obserwowany przez ponad 3 miliony osób profil na Instagramie zalał się już wyrazami żalu.

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