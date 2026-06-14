Cichopek i Kurdej-Szatan w obcisłych kieckach, Hyży zagrała nogą. Tak gwiazdy wylaszczyły się na galę

Na rozmaitych galach, panelach dyskusyjnych czy premierach filmowych nie brakuje znanych twarzy, których kreacje często budzą wielkie zainteresowani. Czujne oko mediów, jak i ich czytelników, bywa bezlitosne dla gwiazd w stylizacjach, które czasem zachwycają, a czasem wołają o pomstę do nieba. Jak było tym razem?

Gwiazdy na kobiecej gali

12 czerwca doskonale znane internautom osoby ruszyły na galę zatytułowaną "Woman Power. Moc kobiety". W jej trakcie odbyły się różne panele i wywiady, a na miejscu wydarzeń nie brakowało - z przyczyn oczywistych - celebrytek. Na poświęconej działalności kobiet gali pojawiły się Katarzyna Sokołowska, Mariola Bojarska-Ferenc, Maja Hyży czy Barbara Kurdej-Szatan. Wpadł też Zygmunt Chajzer, a Katarzyna Cichopek zabrała ze sobą męża, Macieja Kurzajewskiego.

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Królowała elegancja, ale w różnych barwach. Jak wystroiły się Cichopek, Kurdej-Szatan i Hyży?

Internet lotem błyskawicy obiegły obcisłe sukienki, na które zdecydowały się gwiazdy. Katarzyna Cichopek wybrała prostotę, ale w krwistoczerwonym wydaniu. Do koloru kreacji idealnie dopasowała też kolor szminki. Pozowała do zdjęć z ukochanym w brązowym garniturze. Z kolei Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się na suknię z golfem. Show absolutnie skradły jednak jej szpilki. Za to Maja Hyży postanowiła się tak nie zasłaniać, a wręcz sporo odsłonić - w tym lewą nogę poprzez wycięcie w czarnej, zdobionej kreacji. Jak Wam się podobają te wybory? Fotki znajdziecie w naszej galerii.

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