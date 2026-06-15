MŚ 2026 w piłce nożnej. Deklasacja w wykonaniu reprezentacji Niemiec

Wysokie zwycięstwo buduje pewność siebie

Reprezentacja Niemiec odniosła przekonujące zwycięstwo nad Curacao wynikiem 7:1 podczas piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie w ramach MŚ 2026 odbyło się na stadionie w amerykańskim Houston. Do przerwy europejska drużyna prowadziła już 3:1, w pełni kontrolując przebieg rywalizacji na boisku. Niemieccy piłkarze rozpoczęli mecz z ogromnym zaangażowaniem, narzucając debiutującemu przeciwnikowi własne tempo gry.

W 21. minucie drużyna z Karaibów niespodziewanie doprowadziła do wyrównania, co na chwilę zmieniło obraz spotkania. Niemiecki zespół szybko jednak opanował sytuację i zaprezentował wysoką intensywność w drugiej połowie. Trener Julian Nagelsmann pozytywnie ocenił szybką reakcję swoich podopiecznych na straconą bramkę w początkowej fazie meczu. Niemiecki szkoleniowiec docenił również odważną i nad wyraz otwartą grę niżej notowanych rywali.

- Jedna drużyna (Niemcy - PAP) ma bardzo wysokie oczekiwania, a druga nie. I to jest niebezpieczne. Przy wyniku 1:1 musieliśmy wykazać się cierpliwością. Graliśmy z odpowiednią intensywnością, jeśli nam się to dalej uda, możemy mieć dobry turniej – stwierdził 38-letni szkoleniowiec.

- Naprawdę potrzebowaliśmy tego przekonującego zwycięstwa i pewności siebie, jaką nam ono da. Ta pewność siebie zawsze była obecna, ale teraz wzrosła. Ważne było, żeby pokazać naszym kibicom, że potrafimy grać - dodał.

- Świetny początek meczu, pierwsze 15 minut było fantastyczne. Mieliśmy wiele okazji. Wyrównujący gol dla Curacao był nieoczekiwany, ale fascynujące było obserwowanie, jak drużyna na niego zareagowała – powiedział Nagelsmann.

- Curacao zagrało lepiej niż wielu Niemców się spodziewało, grało inaczej niż wcześniej, z odwagą. Niełatwo strzelić siedem goli, więc jesteśmy całkiem zadowoleni - dodał.

Z kim Niemcy zagrają kolejny mecz?

Następnym przeciwnikiem podopiecznych Juliana Nagelsmanna na turnieju będzie silna reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej. Spotkanie zaplanowano na najbliższą sobotę i zostanie ono rozegrane w kanadyjskim Toronto. Mimo tak okazałego triumfu szkoleniowiec zwycięskiej ekipy dostrzega pewne elementy wymagające poprawy przed kolejnymi starciami. Wymagania wobec drużyny z Europy będą systematycznie rosnąć wraz z awansem do decydujących faz pucharowych.

Zespół Curacao, pomimo dotkliwej porażki w swoim historycznym debiucie na mundialu, stara się zachować optymizm. Dick Advocaat, który aktualnie jest najstarszym szkoleniowcem w dziejach mistrzostw świata, pochwalił ambicję swojego zespołu. Liczący 78 lat holenderski trener ma ogromną nadzieję na sprawienie niespodzianki w nadchodzących dwóch spotkaniach grupowych. Doświadczony szkoleniowiec przyznał jednak szczerze, że w starciu z faworyzowanym rywalem jego drużyna traciła gole zbyt łatwo.

- Jesteśmy na dobrej drodze, ale są rzeczy, które możemy poprawić, a w turnieju będziemy mieli trudniejszych przeciwników - zaznaczył Nagelsmann.

- Musimy przekuć to w piękny turniej. Możemy sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. Ostatecznie będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie – powiedział 78-letni Advocaat, najstarszy szkoleniowiec w historii mundialu.

- Spodziewaliśmy się, że z Niemcami osiągniemy więcej, ale nie udało się. Oni byli bardzo mocni i straciliśmy kilka łatwych bramek - przyznał.