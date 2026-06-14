Azjatycka Eurowizja 2026 w Bangkoku. Trwają poszukiwania uczestników

Po wielu latach spekulacji i niezrealizowanych pomysłów azjatycki odpowiednik Konkursu Piosenki Eurowizji został oficjalnie potwierdzony. "Eurovision Song Contest Asia" odbędzie się 14 listopada w stolicy Tajlandii, czyli Bangkoku. Organizatorzy prowadzą już gorączkowe przygotowania, a z poszczególnych uczestniczących krajów spływają pierwsze wieści o wyborze muzycznych propozycji, które mają podbić Azję i cały świat.

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Finał konkursu odbędzie się na żywo w Bangkoku, a zwycięzcę pierwszej w historii Azjatyckiej Eurowizji wskażą profesjonalni jurorzy i telewidzowie w stosunku 50:50. Lista uczestniczących krajów nie jest jeszcze zamknięta, a w tych, które potwierdziły swój start, nadawcy telewizyjni poszukują już piosenek. Jak przyznała Europejska Unia Nadawców, nazwa "Eurovision Asia" powstała, by nawiązywać do oryginalnej, europejskiej wersji formatu.

Lista 10 oficjalnie uczestniczących krajów jest następująca:

Bangladesz

Bhutan

Filipiny

Kambodża

Korea Południowa

Laos

Malezja

Nepal

Tajlandia

Wietnam

Zwycięski artysta wystąpi jako gość na 71. Konkursie Piosenki Eurowizji, który w maju 2027 roku zorganizuje Bułgaria.

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Nowe wieści w sprawie konkursu. Kraje poszukują chętnych artystów

W poszczególnych krajach ruszyły nabory dla zainteresowanych muzyków. Jak podczas Eurowizji 2026 w maju przekazała Europejska Unia Nadawców, wszyscy uczestniczący nadawcy zorganizują publiczne preselekcje. Jakie są zasady? Ostateczny regulamin nie jest jeszcze dostępny. Wiemy jednak, że tak jak w oryginalnym konkursie - można zgłaszać piosenki trwające maksymalnie trzy minuty i wykonane na żywo przez maksymalnie sześć osób.

Do końca czerwca trwają zgłoszenia w Korei Południowej, gdzie eliminacje odbędą się 4 września. Kolejnym miejscem dla obserwacji przez fanów Eurowizji będzie Nepal - tam preselekcje zaplanowano na 19 września. Z kolei jeszcze w sierpniu finały narodowe rozegrają się w Bangladeszu, Bhutanie i Filipinach. Pozostałe pięć krajów na razie nie podało żadnych szczegółów. Izraelski producent wykonawczy Eurovision Asia 2026, Assaf Blecher, potwierdził, że trwają jeszcze rozmowy z innymi potencjalnymi uczestnikami, na czele z Japonią. Z pewnością jednak w Azjatyckiej Eurowizji nie zobaczymy nieeuropejskich uczestników "zwykłej" Eurowizji, czyli m.in. Australii i Izraela.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania