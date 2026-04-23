Tak zaczynała karierę Małgorzata Socha. Pierwsze kroki stawiała na scenie

Choć dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, jej droga do sławy zaczęła się na długo przed wielkimi rolami. Małgorzata Socha od najmłodszych lat zdradzała artystyczne zacięcie. Jako dziecko należała do słynnego zespołu „Gawęda” i szlifowała swój talent w kółku teatralnym. Jej profesjonalny debiut aktorski miał miejsce w Teatrze Telewizji, gdzie zagrała tytułową rolę w spektaklu „Anka”. Widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć ją na szklanym ekranie w 1998 roku, gdy wcieliła się w postać Kate w serialu „Złotopolscy”. Niedługo potem pojawiła się w filmach, m.in. w produkcji „To my” z 2000 roku. Swoje umiejętności potwierdziła, kończąc w 2003 roku studia w Akademii Teatralnej w Warszawie.

SEBASTIAN FABIJAŃSKI: ROLA ŻYCIA, ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŚLUB I TANIEC Z GWIAZDAMI

Od Violi z „BrzydUli” po Ingę z „Przyjaciółek”. Te role ukształtowały jej karierę

Prawdziwą rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosła jej rola Zuzanny Hoffer w serialu TVN „Na Wspólnej”, w którym grała od 2007 roku. Jednak przełomem okazała się postać Violetty Kubasińskiej w kultowym serialu „BrzydUla”. Jej komediowy talent i charakterystyczne przekręcanie powiedzonek sprawiły, że postać Violi stała się fenomenem, a jej powiedzonka weszły do języka potocznego. Równie ważną rolą w jej dorobku była postać Ingi Gruszewskiej w wieloletnim hicie Polsatu „Przyjaciółki”, w którym występowała w latach 2012–2025. Aktorka ma na koncie także wiele ról w popularnych komediach romantycznych, takich jak:

„Śniadanie do łóżka”,

„Och, Karol 2”,

„Jak poślubić milionera?”.

W 2021 roku jej praca została doceniona przez widzów, którzy przyznali jej Telekamerę w kategorii aktorka.

Za to widzowie pokochali Małgorzatę Sochę. Jej uśmiech i talent komediowy to przepis na sukces

Małgorzata Socha zdobyła serca publiczności przede wszystkim swoim niezwykłym talentem komediowym i naturalnością. Rola Violetty Kubasińskiej w „BrzydUli” udowodniła, że aktorka ma wyjątkowe wyczucie komizmu i potrafi stworzyć postać, która jest jednocześnie zabawna i wzbudzająca sympatię. Widzowie cenią ją również za autentyczność i ciepło, które bije od niej zarówno na ekranie, jak i w wywiadach. Jej szeroki uśmiech stał się jej znakiem rozpoznawczym. Potrafiła zjednać sobie sympatię publiczności, tworząc role, z którymi wiele osób mogło się utożsamiać, jak choćby w serialu „Przyjaciółki”.

Niezwykła metamorfoza gwiazdy. Zobacz, jak zmieniała się ikona stylu

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Małgorzata Socha przeszła imponującą metamorfozę. Na początku swojej drogi zawodowej jej styl był bardziej dziewczęcy i eksperymentalny. Z czasem aktorka wypracowała wizerunek jednej z najlepiej ubranych Polek, stając się prawdziwą ikoną elegancji. Jej znakiem rozpoznawczym od lat są blond włosy, choć ich odcienie i cięcia zmieniały się, dopasowując się do panujących trendów. Dziś gwiazda stawia na klasykę, ponadczasowe kroje i wysokiej jakości materiały, co regularnie doceniają krytycy mody. Jej przemiana z młodej, obiecującej aktorki w dojrzałą i świadomą swojego stylu kobietę jest doskonale widoczna na zdjęciach z przestrzeni lat.

Życie prywatne to jej azyl. Od lat tworzy szczęśliwą rodzinę

Mimo ogromnej popularności, Małgorzata Socha konsekwentnie chroni swoją prywatność. Od 2008 roku jest żoną inżyniera Krzysztofa Wiśniewskiego, z którym zna się od lat. Para wspólnie wychowuje troje dzieci: córki Zofię (ur. 2013) i Barbarę (ur. 2017) oraz syna Stanisława (ur. 2018). Aktorka rzadko opowiada o swoim życiu rodzinnym, jednak w mediach społecznościowych czasem dzieli się kadrami, które pokazują, że macierzyństwo i stabilny związek są dla niej najważniejszymi wartościami. Tworzy wizerunek osoby, która z sukcesem łączy wymagającą pracę zawodową ze szczęśliwym życiem rodzinnym.

Czym Małgorzata Socha zajmuje się dzisiaj? Kariera aktorska to nie wszystko

Małgorzata Socha nie zwalnia tempa i wciąż jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd w Polsce. Poza kolejnymi rolami filmowymi i serialowymi, z powodzeniem rozwija swoją działalność biznesową. W 2025 roku wraz z Moniką Dziubek założyła własną markę kosmetyczną „Pure me”, która szybko zyskała popularność. Od wielu lat jest również twarzą jednej z największych sieci salonów meblowych w Polsce, co potwierdza jej silną pozycję w świecie reklamy. Aktywnie angażuje się w nowe projekty, udowadniając, że jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale także skuteczną kobietą biznesu.