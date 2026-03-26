Magdalena Boczarska kiedyś i dziś. Tak na przestrzeni lat zmieniała się jedna z najpopularniejszych aktorek

Redakcja ESKA.pl
2026-03-26 16:35

Jej role przeszły do historii polskiego kina, a styl inspiruje tysiące kobiet. Przez ponad dwie dekady Magdalena Boczarska przeszła niezwykłą metamorfozę, udowadniając, że jest artystką wszechstronną. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniała się jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek.

Magdalena Boczarska kiedyś i dziś. Tak na przestrzeni lat zmieniała się jedna z najpopularniejszych aktorek

i

Autor: Polsat, Telewizja Polsat, Telewizja Śniadaniowa, Halo Tu Polsat, Styczeń 2026, Halo Tu Polsat - Odc. 177/ AKPA

Od krakowskiej sceny na wielki ekran. Tak wyglądały początki kariery Magdaleny Boczarskiej

Magdalena Boczarska urodziła się 12 grudnia 1978 roku w Krakowie. To właśnie tam stawiała swoje pierwsze kroki w świecie sztuki, kończąc liceum o profilu artystycznym. Jej talent szybko został dostrzeżony, a naturalnym krokiem była dalsza edukacja. W 2001 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w swoim rodzinnym mieście. Jeszcze jako studentka zdobyła nagrodę za rolę w spektaklu "Rajski ogródek". Jej oficjalnym debiutem na deskach teatru była jednak tytułowa rola w sztuce "Kurka wodna" w Teatrze Nowym w Łodzi. Od 2003 roku jej kariera teatralna nabrała rozpędu, gdy związała się ze sceną Teatru Narodowego w Warszawie.

Role, które zdefiniowały jej karierę. Bez nich nie byłaby na szczycie

Choć teatr był jej pierwszą miłością, to kino przyniosło jej ogólnopolską rozpoznawalność. Początkowo widzowie mogli ją oglądać w popularnych komediach, takich jak "Testosteron" czy "Lejdis", gdzie pokazała swój komediowy talent. Prawdziwym przełomem okazała się jednak rola w dramacie "Różyczka" z 2010 roku. Kreacja agentki SB przyniosła jej nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Gdyni oraz międzynarodowe uznanie. Kolejne lata ugruntowały jej pozycję jednej z najważniejszych polskich aktorek, a role w takich produkcjach jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Piłsudski" przyniosły jej kolejne prestiżowe nagrody, w tym statuetkę Orła.

Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto sekret popularności Magdaleny Boczarskiej

Widzowie pokochali Magdalenę Boczarską za jej niezwykłą wszechstronność i odwagę w podejmowaniu trudnych aktorskich wyzwań. Aktorka z równą swobodą wciela się w postacie komediowe, jak i złożone, dramatyczne bohaterki. Jej kreacje są zawsze autentyczne i pełne emocji, co sprawia, że trudno przejść obok nich obojętnie. Poza talentem, Boczarska ceniona jest za inteligencję, klasę i niezwykłą charyzmę, którą emanuje zarówno na ekranie, jak i poza nim. Przez lata stała się również ikoną stylu, inspirując wiele kobiet swoją elegancją.

Niezwykła metamorfoza Magdaleny Boczarskiej. Tak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat

Od jej debiutu minęło już ponad dwadzieścia lat, a w tym czasie aktorka przeszła imponującą przemianę. Na początku kariery zachwycała dziewczęcym urokiem i naturalnością. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował w stronę dojrzałej, świadomej swojej urody kobiety. Boczarska nie boi się eksperymentować z wyglądem, często zmieniając fryzury na potrzeby kolejnych ról. Niezależnie od tego, czy ma krótkie, czy długie włosy, zawsze prezentuje się zjawiskowo. Jej styl stał się bardziej wyrafinowany, a kreacje z czerwonego dywanu regularnie trafiają na listy najlepiej ubranych gwiazd. Mimo upływu lat wciąż zachwyca urodą i nienaganną sylwetką.

Magdalena Boczarska kiedyś i dziś. Tak na przestrzeni lat zmieniała się jedna z najpopularniejszych aktorek
Życie prywatne z dala od fleszy. Z kim związana jest Magdalena Boczarska?

Choć jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, Magdalena Boczarska stara się chronić swoją prywatność. Przez kilka lat była w związku z aktorem Tomaszem Karolakiem. Jednak od 2014 roku jej partnerem życiowym jest aktor Mateusz Banasiuk. Para doczekała się syna, Henryka, który urodził się w 2017 roku. Mimo sporego zainteresowania mediów, Boczarska i Banasiuk rzadko opowiadają o swoim związku, tworząc jedną z najbardziej zgranych i cenionych par w polskim show-biznesie.

Nowe wyzwanie na parkiecie. Magdalena Boczarska w "Tańcu z Gwiazdami"

Wiosną 2026 roku fani aktorki mogą ją podziwiać w zupełnie nowej roli. Magdalena Boczarska przyjęła zaproszenie do udziału w 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej tanecznym partnerem jest jeden z najbardziej utytułowanych tancerzy w historii show, Jacek Jeschke, trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli. Jego doświadczenie, obejmujące tytuły mistrza Europy i wicemistrza świata, czyni z nich jedną z najmocniejszych par na parkiecie. Widzowie z zapartym tchem śledzą ich taneczne zmagania, kibicując aktorce w nowym wyzwaniu.

Co dziś robi Magdalena Boczarska? Aktorka nie zwalnia tempa

Udział w tanecznym show to obecnie główne zajęcie aktorki, jednak nie rezygnuje ona z pracy zawodowej. W ostatnich latach można ją było oglądać w głośnych produkcjach, takich jak film "Napad" z 2024 roku czy serial "Langer", którego premiera odbyła się w 2025 roku. Magdalena Boczarska z powodzeniem łączy intensywne treningi do "Tańca z Gwiazdami" z życiem rodzinnym i zawodowym, udowadniając, że wciąż jest jedną z najbardziej zapracowanych i wszechstronnych artystek w Polsce.

