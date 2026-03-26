Od krakowskiej sceny na wielki ekran. Tak wyglądały początki kariery Magdaleny Boczarskiej

Magdalena Boczarska urodziła się 12 grudnia 1978 roku w Krakowie. To właśnie tam stawiała swoje pierwsze kroki w świecie sztuki, kończąc liceum o profilu artystycznym. Jej talent szybko został dostrzeżony, a naturalnym krokiem była dalsza edukacja. W 2001 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w swoim rodzinnym mieście. Jeszcze jako studentka zdobyła nagrodę za rolę w spektaklu "Rajski ogródek". Jej oficjalnym debiutem na deskach teatru była jednak tytułowa rola w sztuce "Kurka wodna" w Teatrze Nowym w Łodzi. Od 2003 roku jej kariera teatralna nabrała rozpędu, gdy związała się ze sceną Teatru Narodowego w Warszawie.

Choć teatr był jej pierwszą miłością, to kino przyniosło jej ogólnopolską rozpoznawalność. Początkowo widzowie mogli ją oglądać w popularnych komediach, takich jak "Testosteron" czy "Lejdis", gdzie pokazała swój komediowy talent. Prawdziwym przełomem okazała się jednak rola w dramacie "Różyczka" z 2010 roku. Kreacja agentki SB przyniosła jej nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Gdyni oraz międzynarodowe uznanie. Kolejne lata ugruntowały jej pozycję jednej z najważniejszych polskich aktorek, a role w takich produkcjach jak "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Piłsudski" przyniosły jej kolejne prestiżowe nagrody, w tym statuetkę Orła.

Widzowie pokochali Magdalenę Boczarską za jej niezwykłą wszechstronność i odwagę w podejmowaniu trudnych aktorskich wyzwań. Aktorka z równą swobodą wciela się w postacie komediowe, jak i złożone, dramatyczne bohaterki. Jej kreacje są zawsze autentyczne i pełne emocji, co sprawia, że trudno przejść obok nich obojętnie. Poza talentem, Boczarska ceniona jest za inteligencję, klasę i niezwykłą charyzmę, którą emanuje zarówno na ekranie, jak i poza nim. Przez lata stała się również ikoną stylu, inspirując wiele kobiet swoją elegancją.

Od jej debiutu minęło już ponad dwadzieścia lat, a w tym czasie aktorka przeszła imponującą przemianę. Na początku kariery zachwycała dziewczęcym urokiem i naturalnością. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował w stronę dojrzałej, świadomej swojej urody kobiety. Boczarska nie boi się eksperymentować z wyglądem, często zmieniając fryzury na potrzeby kolejnych ról. Niezależnie od tego, czy ma krótkie, czy długie włosy, zawsze prezentuje się zjawiskowo. Jej styl stał się bardziej wyrafinowany, a kreacje z czerwonego dywanu regularnie trafiają na listy najlepiej ubranych gwiazd. Mimo upływu lat wciąż zachwyca urodą i nienaganną sylwetką.

Choć jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, Magdalena Boczarska stara się chronić swoją prywatność. Przez kilka lat była w związku z aktorem Tomaszem Karolakiem. Jednak od 2014 roku jej partnerem życiowym jest aktor Mateusz Banasiuk. Para doczekała się syna, Henryka, który urodził się w 2017 roku. Mimo sporego zainteresowania mediów, Boczarska i Banasiuk rzadko opowiadają o swoim związku, tworząc jedną z najbardziej zgranych i cenionych par w polskim show-biznesie.

Wiosną 2026 roku fani aktorki mogą ją podziwiać w zupełnie nowej roli. Magdalena Boczarska przyjęła zaproszenie do udziału w 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej tanecznym partnerem jest jeden z najbardziej utytułowanych tancerzy w historii show, Jacek Jeschke, trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli. Jego doświadczenie, obejmujące tytuły mistrza Europy i wicemistrza świata, czyni z nich jedną z najmocniejszych par na parkiecie. Widzowie z zapartym tchem śledzą ich taneczne zmagania, kibicując aktorce w nowym wyzwaniu.

Udział w tanecznym show to obecnie główne zajęcie aktorki, jednak nie rezygnuje ona z pracy zawodowej. W ostatnich latach można ją było oglądać w głośnych produkcjach, takich jak film "Napad" z 2024 roku czy serial "Langer", którego premiera odbyła się w 2025 roku. Magdalena Boczarska z powodzeniem łączy intensywne treningi do "Tańca z Gwiazdami" z życiem rodzinnym i zawodowym, udowadniając, że wciąż jest jedną z najbardziej zapracowanych i wszechstronnych artystek w Polsce.