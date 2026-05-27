Partnerka Pawła Deląga pokazała ciążowy brzuszek. W Dniu Matki wspomniała zmarłą mamę

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska czekają na dziecko

Paweł Deląg (56 l.) w latach 90. uchodził za wielkiego amanta, choć niechętnie komentował swoje głośne związki z celebrytkami. Aktor wychowuje 33-letniego Pawła ze związku z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą spotykał się między 1990 a 1993 rokiem. Jest również ojcem 25-letniego Mikołaja, owocu nieformalnej relacji.

Przez lata artysta skutecznie chronił swoją prywatność. Sytuacja zmieniła się w 2023 roku, kiedy w podcaście u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego niespodziewanie wyznał, że serce ma zajęte, nie zdradzając przy tym tożsamości wybranki. Zrobiła to za niego Beata Tadla w sierpniu 2024 roku, publikując pierwsze wspólne zdjęcie pary. Niedługo potem sam gwiazdor udostępnił w sieci kadr z ukochaną, opatrując go zaledwie jednym słowem: „My”.

Serce aktora skradła młodsza o 20 lat psycholog, Patrycja Komorowska. Zakochani unikają bywania na ściankach, wolą dzielić się swoją codziennością na Instagramie. To właśnie tam w marcu partnerka artysty z dumą ogłosiła radosną nowinę, prezentując zaokrąglony brzuszek.

Partnerka aktora w Dniu Matki o zmarłej mamie

Od momentu ogłoszenia ciąży, Patrycja Komorowska stała się bardziej aktywna w internecie, z radosnym oczekiwaniem odliczając czas do narodzin. Z okazji Dnia Matki opublikowała kilka kadrów w dopasowanej, czerwonej sukni, która wyeksponowała jej zmieniającą się sylwetkę.

Mój pierwszy Dzień Matki, jeszcze w roli przyszłej mamy. To wyjątkowe uczucie, nosić pod sercem małego człowieka i powoli uczyć się tej nowej miłości - napisała w opisie.

W dalszej części wpisu ukochana aktora z nostalgią wróciła wspomnieniami do zmarłej matki, pięknie pisząc o sile matczynej miłości.

Dziś szczególnie myślę o mojej Mamie. Choć nie ma Jej już ze mną fizycznie, mam Ją cały czas w pamięci, w sercu, we wspomnieniach i w tym, co mi przekazała. Mam nadzieję, że zbuduję ze swoim dzieckiem taką więź, jaką ja miałam z Nią... pełną czułości, bliskości, bezpieczeństwa i miłości, która zostaje z człowiekiem na całe życie - dodała.

