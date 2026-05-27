Akcja CBŚP pod Kutnem. Zlikwidowano fabrykę narkotyków wartą blisko 68 mln zł

Akcja CBŚP pod Kutnem. Mobilna fabryka narkotyków w naczepie tira

Do spektakularnej akcji doszło w drugiej połowie maja na jednej z posesji w powiecie kutnowskim. Działania Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, wspierali funkcjonariusze z Olsztyna oraz Łodzi, w tym specjaliści od cyberprzestępczości i policyjni chemicy. W operacji brali udział także strażacy z Kutna i specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Według ustaleń śledczych, to właśnie tam, w naczepie samochodu ciężarowego, ukryto profesjonalne laboratorium. Informacje operacyjne okazały się trafne, a policjanci uderzyli w samym środku procesu produkcyjnego nielegalnych substancji.

Rekordowe przejęcie klefedronu wartego 68 mln zł. Siedem osób zatrzymanych

Policjanci zatrzymali dwie osoby na gorącym uczynku, gdy te zajmowały się produkcją narkotyków. Krótko potem w ręce funkcjonariuszy wpadło kolejnych pięć osób powiązanych z grupą, w tym mężczyzna podejrzewany o jej zorganizowanie i kierowanie całym procederem. Wewnątrz naczepy odkryto kompletną linię technologiczną do wytwarzania klefedronu, a także zabezpieczono prawie 200 kilogramów gotowego narkotyku oraz blisko 2000 litrów substancji w trakcie krystalizacji. Śledczy oszacowali, że czarnorynkowa wartość przejętych środków odurzających to około 68 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 25 do 48 lat.

Zarzuty i areszty dla grupy z Kutna. Zabezpieczono miliony w gotówce i luksusowe auta

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która nadzoruje całe śledztwo. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące między innymi produkcji znacznych ilości narkotyków syntetycznych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec pięciu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli również mienie należące do członków grupy, w tym gotówkę w różnych walutach o równowartości ponad miliona złotych oraz cztery samochody, których wartość przekracza 850 tysięcy złotych.

Czym jest klefedron? Groźny narkotyk nazywany "kokainą dla ubogich"

Klefedron, znany również jako 4-CMC, to silnie uzależniający narkotyk syntetyczny, który potocznie bywa określany jako „kokaina dla ubogich” ze względu na jego pobudzające działanie i niższą cenę. Specjaliści ostrzegają, że jego zażywanie jest niezwykle niebezpieczne i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń psychicznych takich jak psychozy, stany lękowe i niekontrolowana agresja. Substancja ta stanowi również ogromne obciążenie dla organizmu, mogąc powodować uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz niewydolność krążeniowo-oddechową. W skrajnych przypadkach przedawkowanie klefedronu, podobnie jak innych katynonów, może zakończyć się śmiercią.

Źródło: Policja.pl