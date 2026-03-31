Paweł Deląg znów zostanie ojcem. Kim jest jego 20 lat młodsza wybranka?

Paweł Deląg spodziewa się trzeciego dziecka

W latach 90. Paweł Deląg budził powszechny zachwyt wśród Polek, a on sam nie stronił od głośnych romansów. Prasa donosiła o jego związkach z wieloma znanymi osobistościami, takimi jak Maria Seweryn, Patrycja Markowska, Dominika Kulczyk, Bogna Sworowska czy Agnieszka Sienkiewicz. Z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą spotykał się w latach 1990-1993, ma 33-letniego syna Pawła. Z kolei z innego związku doczekał się 25-letniego syna Mikołaja.

Teraz, w wieku 55 lat, popularny aktor przygotowuje się do roli ojca po raz trzeci. W poniedziałkowe popołudnie jego ukochana podzieliła się tą wspaniałą nowiną ze swoimi obserwatorami. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła kadry, na których czule trzyma się za zaokrąglony brzuszek.

A new chapter begins. Baby loading... 5. miesiąc. Będę mamą - napisała.

Wprawdzie w poście nie padło nazwisko Pawła Deląga, jednak ojcostwo aktora wydaje się oczywiste, zwłaszcza że zakochani nie ukrywają już swojej relacji. Co zatem wiadomo o kobiecie, która da gwiazdorowi kolejne dziecko?

Patrycja Komorowska u boku Pawła Deląga

Mimo burzliwej przeszłości uczuciowej, w ostatnich latach Paweł Deląg bardzo rygorystycznie chronił swoją prywatność. O tym, że znalazł nową miłość, wyjawiła w sierpniu 2024 roku Beata Tadla, publikując w sieci zdjęcie pary. Niedługo potem sam 55-latek podzielił się wspólnym kadrem, czym oficjalnie potwierdził, że jego serce jest zajęte.

Wybranką Pawła Deląga jest 36-letnia Patrycja Komorowska. W odróżnieniu od poprzednich wybranek aktora, kobieta stroni od świata show-biznesu. Zawodowo jest wykwalifikowaną psychoterapeutką i prowadzi własną sieć poradni psychologicznych. Specjalizuje się w terapiach dla par i małżeństw, a więc tajniki udanych relacji ma w małym palcu.

Mimo zainteresowania ze strony fanów i dziennikarzy, Paweł i Patrycja nie brylują na czerwonych dywanach. Wolą spędzać czas na wspólnych podróżach, co można zauważyć, przeglądając rzadkie, ale urocze zdjęcia na profilach 36-latki.

