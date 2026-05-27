Zaskakujący wyrok w sprawie Michała Wiśniewskiego. Muzyk zalał się łzami na sali sądowej!

Michał Wiśniewski oskarżony

Michał Wiśniewski od pięciu lat walczył z wymiarem sprawiedliwości. Wokalista grupy Ich Troje musiał tłumaczyć się w sądzie z zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w SKOK Wołomin. Śledczy zarzucali muzykowi wyłudzenie blisko trzech milionów złotych, co miało być efektem zatajenia prawdziwych informacji o jego ówczesnych dochodach podczas składania wniosku kredytowego.

Wymiar sprawiedliwości pierwszej instancji wydał w 2023 roku decyzję skazującą. Sędzia wymierzył piosenkarzowi karę półtora roku pozbawienia wolności oraz nałożył na niego obowiązek zapłaty osiemdziesięciu tysięcy złotych grzywny. Gwiazdor nie przyznawał się do winy i zapowiadał dalsze kroki prawne w celu udowodnienia swojej uczciwości. Akta powędrowały do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, co zapoczątkowało kolejny, wielomiesięczny etap prawnej batalii o uniewinnienie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Michała Wiśniewskiego

Finałowe posiedzenie odbyło się 27 maja w stołecznym Sądzie Apelacyjnym i przyniosło mnóstwo wzruszeń. Piosenkarz wszedł na salę rozpraw niezwykle poważny w asyście swoich adwokatów. Napięta atmosfera towarzyszyła zgromadzonym od pierwszych minut spotkania, a sam artysta w pewnym momencie zabrał głos. Lider zespołu nie ukrywał łez, opowiadając o swoich bliskich oraz zaznaczając przy tym degradujący wpływ wieloletnich oskarżeń na jego karierę i codzienne funkcjonowanie.

Ostateczna decyzja sądu okazała się pomyślna dla wokalisty. Wymiar sprawiedliwości całkowicie uniewinnił frontmana Ich Troje, argumentując to brakiem jakichkolwiek dowodów na celowe dokonanie oszustwa finansowego. Gwiazdor po usłyszeniu wyroku natychmiast zalał się łzami. Skomentował później całą sytuację, podkreślając powrót wiary w sprawiedliwe wyroki i niesamowitą ulgę po długich pięciu latach sądowej gehenny.

