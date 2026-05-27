Viki Gabor chwali romski występ Górniak. A co ze Steczkowską? Młoda gwiazda mówi wprost

Viki Gabor jest dumna z bycia Romką. Wokalistka od początku swojej kariery muzycznej stara się przemycać romskie wpływy do popowej, inspirowanej także R&B muzyki. Etniczne wstawki słyszeliśmy chociażby w jej wielkim hicie "Superhero", dzięki któremu wygrała Eurowizję Junior 2019, a także w "Ramię w ramię", "15 lat" czy "Stop Playing Games". Gwiazda w rozmowie z serwisem Eska.pl przyznała również, iż ludzie niewiele wiedzą o kulturze romskiej, co pokazywały reakcje na jej zaręczyny z Giovannim Trojankiem.

No, nie wiecie nic [o kulturze romskiej], ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu - odpowiedziała.

Gabor zachwyca się Górniak

Ostatnio coraz częściej swoimi romskimi korzeniami chwali się również Edyta Górniak. Wokalistka poświęciła sporo czasu swojemu tacie w opublikowanym na platformie SkyShowtime filmie dokumentalnym, a także wspomniała o nim w nowym utworze "Superpower". Podczas występu na Polsat Hit Festiwal wykonała natomiast "My, Cyganie" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. To bardzo spodobało się Viki Gabor, która nie wyklucza nagrania z Górniak romskiego hymnu.

Myślę, że to jest fajny pomysł. Bardzo cieszę się z tego, że pani Edyta mówi głośniej o romskich korzeniach, bo dla mnie jest to piękne, że ma te korzenie romskie. Jest to piękna tradycja, piękna kultura, więc fajnie o tym mówić głośno, opowiadać o niej, wyjaśniać ludziom, jak ona wygląda od środka, bo wiele osób tego nie wie. To, że głośniej o tym mówimy, jest dobre. Taka wspólna piosenka była naprawdę super. Kocham głos Edyty, uwielbiam - mówiła w rozmowie z Eska.pl.

Viki Gabor o Steczkowskiej

Co młoda wokalistka sądzi natomiast na temat Justyny Steczkowskiej i jej trasy koncertowej "Roma Symphonica"? Gwiazda została skrytykowana za ten pomysł przez dr Joannę Talewicz, prezeskę Fundacji "W stronę dialogu", która w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" powiedziała tak:

To, co robi Justyna Steczkowska, czyli posługiwanie się romską kulturą w imię własnych partykularnych celów i dochodów, to dla mnie zwyczajny obciach. To jest w większości krajów już niewyobrażalne, żeby sobie robić z czyjejś tożsamości wizerunek sceniczny, zabawę. To nie jest projekt o Romach, dla Romów, ona tutaj niczego nie zgłębia. Po prostu nawiązuje do strasznie przaśnego i bardzo niesprawiedliwego stereotypu. To utrwalanie krzywdzących stereotypów. I to również rasizm.

Viki Gabor była znacznie bardziej łagodna, sugerując jednak, iż także jest przeciwna powielaniu stereotypów.

Myślę, że to zależy wszystko od tego, jak pokażemy tę tradycję romską. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie widziałam tego, co ona tam dodała. Bardzo kibicuję, trzymam kciuki i myślę, że to super gest, że robi trasę, która akurat będzie romska. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać - powiedziała reporterowi Eska.pl.