Zatrzymanie w Kędzierzynie-Koźlu. Przejęli papierosy warte ponad milion złotych

Akcja w Kędzierzynie-Koźlu. Przemytnicy wpadli na gorącym uczynku

Do zatrzymania doszło 14 maja na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. To właśnie tam policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Opolu i KPP w Kędzierzynie-Koźlu, we współpracy z opolską Służbą Celno-Skarbową, przeprowadzili starannie zaplanowaną akcję. Dwaj mężczyźni w wieku 43 i 44 lat zostali zaskoczeni i schwytani na gorącym uczynku. Byli w trakcie rozładowywania busa wypełnionego kartonami z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, które następnie próbowali ukryć w jednym z garaży.

Ponad 640 tysięcy nielegalnych papierosów i podróbki znanych marek

Podczas przeszukania busa oraz posesji funkcjonariusze odkryli skalę przestępczego procederu. Łącznie zabezpieczono ponad 641 000 sztuk papierosów, które nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy. Jak ustalono, były to podróbki wyrobów tytoniowych popularnych i znanych producentów. Dokładne wyliczenia wskazują, że wprowadzenie takiej ilości kontrabandy na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty przekraczające 1 milion 116 tysięcy złotych. W toku dalszych działań okazało się, że do transportu nielegalnego towaru wykorzystywano więcej niż jeden pojazd.

Zarzuty, narkotyki i zabezpieczone mienie o wartości setek tysięcy złotych

Konsekwencje dla zatrzymanych będą bardzo poważne. 44-latek, na którego posesji przechowywano kontrabandę, usłyszał już zarzut paserstwa akcyzowego z kodeksu karnego skarbowego. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności, a nawet obie te kary łącznie. To jednak nie wszystko, ponieważ w jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli również amfetaminę, co oznacza dodatkowy zarzut posiadania narkotyków. Śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar ponad 142 000 złotych w gotówce oraz pojazdy warte blisko 430 000 złotych. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl